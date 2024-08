El hombre de los 28 títulos que el Barça tantea en el ataque: confirmado, Bayern lo quiere ceder

La llegada de Dani Olmo a Can Barça trae buen augurio tras la Eurocopa disputada por el delantero y a su vez, por lo hecho con el RB Leipzig en las últimas temporadas. La buena noticia llegó en el momento más esperado antes de que empiece la temporada y con un nuevo entrenador como Hansi Flick quien asumido el reto tras la salida de Xavi. En esa línea, solo se ha contado una contratación tras lo complicado que están siendo las negociaciones con Nico Williams; sin embargo, nada está perdido y Deco mira más de LaLiga, exactamente, en la Bundesliga.

El Bayern Múnich apareció de pronto en el radar debido a que quiere buscarle una salida a uno de sus jugadores más relevantes y, se podría decir, históricos a nivel de títulos. El delantero francés Kingsley Coman se lleva esos laureles por su trayectoria cosechando trofeos y solamente haciéndolo en tres clubes: Juventus, Paris Saint-Germain y Bayern. Sin embargo, el equipo bávaro ya no lo toma en cuenta por el alto salario que maneja el extremo, sumado a que no entra en el proyecto de Vincent Kompany. Por ende, el club blaugrana busca a un atacante, y el francés se presenta como una opción.

Es un hecho que el Bayern puso en el mercado a Coman, según apunta la cadena ‘Sky Sport’, justamente por el alto valor del atacante. El conjunto alemán necesita comprar nuevos futbolistas y, por esa razón, como bien apunta Fabrizio Romano, el equipo de Múnich busca una cesión con opción de compra. Como bien indica Transfermarkt, el ex Juventus está valorizado en 50 millones de euros.

🚨🇫🇷 Bayern are now open to Kingsley Coman exit on an initial loan with buy clause.



Bayern need outgoings to complete new signings… and Coman’s one of the club’s top earners.



It’s concrete possibility, as @SkySportDE reported.



👀 Coman, one of big names for the final 3 weeks. pic.twitter.com/woj8rT6yv0