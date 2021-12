Decisión exprés: Florentino Pérez se harta y lo deja salir gratis, KO

No es ningún secreto que la campaña realizada por el Real Madrid precisa la reestructuración de un vestuario que en los últimos meses ha dado claros signos de irregularidad y de escasez de recursos que han terminado lastrando las aspiraciones del equipo en cuanto a títulos se refiere. Ahora, ya confirmada la salida de Zinedine Zidane de Chamartín, Florentino Pérez está dispuesto a señalar a aquellos jugadores que esta campaña no ha cumplido con las expectativas… aunque con una sorpresa con la que no contaba estos días: Mariano Díaz no quiere salir del equipo.

Esto no supondría un duro revés si tenemos en cuanto que Florentino podría ahorrarse así el buscar un recambio de garantías para el ariete galo, pero, si atendemos al salario que recibe el delantero y la cifra de goles tan irrisoria cosechada esta campaña (solamente un tanto), esto supone un gran bache para el nuevo proyecto que quiere instaurar el presidente en la capital española. Es cierto que el canterano de La Fábrica no ha tenido tantos minutos como su dosis de partidos en los que ha intervenido deja entrever (22 compromisos), pero las sensaciones que ha dejado tampoco han convencido a un Florentino para apostar por él en la 21/22 como alternativa a Karim Benzema.

Para más inri, Mariano recibe un salario neto anual que supera los 4 millones de euros, algo que supone otra gran traba para intentar darle salida: aunque el Sevilla y el Olympique de Lyon se han interesado por el jugador en los últimos meses de cara al próximo curso, estos dos clubs han manifestado su deseo de no lanzarse a por el ariete blanco si este no accede a rebajar esa cifra salarial, algo que no parece estar por la labor de hacer.

Así pues, si la reestructuración en el Real Madrid pasaba por librarse de aquellos jugadores que esta campaña han rendido a un nivel mezquino, Florentino Pérez tendrá que señalar a otros efectivos ya que Mariano parece estar dispuesto a cumplir el contrato que le vincula al conjunto blanco hasta el año 2023, es decir, que si nada se tuerce próximamente el jugador no abandonará el equipo este verano y seguirá formando parte de la plantilla a pesar de ser consciente de que sus minutos serán escasos.

Aunque Florentino Pérez contaba hasta hace escasas ahora con el “sí del jugador para salir de Chamartín con esa reducción porcentual de salario y lanzarse así a por su alternativa low-cost para el ‘9’ (sonaban André Silva y Raúl de Tomás), ahora al mandamás no le queda otra que resignarse a seguir viendo como Mariano, sin dar el nivel requerido, sigue siendun un punto negro en sus planes, aunque el presidente todavía tiene una opción para cumplir con su deseo de las últimas semanas: vender al jugador a coste cero y que el equipo que le tantee solamente tenga que abonar su salario.