Zidane acerca el bombazo: giro de 180º para Sergio Ramos en Madrid

No es ningún secreto que Florentino Pérez y Sergio Ramos no están atravesando la mejor de las etapas en cuanto a su relación personal se refiere ya que ambos pilares del Real Madrid llevan varios meses de tira y afloja para finiquitar el futuro del capitán: aunque los dos quieren que el zaguero siga en el equipo, este no lo hará si esto conlleva una disminución salarial, algo que Florentino le ha puesto como condición.

Ahora, sin haber llegado aún a un punto en común y con la expiración de su contrato a la vuelta de la esquina, se ha producido otro acontecimiento que, según diversos medios, podría haber sido definitivo para oficializar el bombazo: la salida de Zinedine Zidane de Chamartín podría precipitar el adiós de Sergio Ramos dado que ambos han manifestado a lo largo del travesía del entrenador francés por la capital española una relación de lo más especial, como el propio camero evidenció con un sentimental mensaje de despedida en su perfil de Instagram.

Es cierto que esta campaña no ha sido la más placentera en Valdebebas por los numerosos problemas que ha tenido la entidad tanto deportiva como institucionalmente, pero eso no ha impedido que Sergio Ramos y Zizou hayan manifestado todo este tiempo mucha afinidad y una admiración mutua de película.

Ahora más que nunca antes se han acrecentado las dudas del capitán para aceptar esas condiciones impuestas por Florentino Pérez, que ya de por sí no entraban en sus planes, sobre todo si atendemos que el PSG -especialmente- y el Manchester United han preguntado por el jugador durante los últimos meses y podrían aprovecharse de esta dubitativa situación para lanzar una ofensiva económica que sí satisfaga las pretensiones económicas del capitán, es decir, que esa oferta mantenga el salario que actualmente recibe en el Real Madrid, unos 16 millones netos por año.

Además, la no convocatoria para la próxima Eurocopa con La Roja podría suponer el punto álgido para que el capitán finalmente abandone Madrid y decida aventurarse en una nueva experiencia fuera de España que le brinde ese cambio de aires que, ostensiblemente, está evidenciando necesitar durante últimos meses: habrá bombazo próximamente en París o en Manchester.