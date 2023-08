Mauricio Pochettino y José Mourinho se dan la mano: bienvenidos al bombazo del verano, una locura

El fútbol es una caja de sorpresas. Hace solo un par de años el Chelsea se lanzó con más de 110 millones de euros (113M) a por un nueve puro, de envergadura sideral y probada eficacia ante el gol -en suma, determinante- que solo un par de temporadas después se entrena con el filial blue y no tiene hueco para Mauricio Pochettino. Ese jugador, una estrella del balompié, ha estado en la agenda del Inter de Milan, de la Juventus de Turín y sin embargo puede acabar junto a José Mourinho en este mercado.

Dos negativas

Tanto el Inter de Milan como la Juventus de Turín han tratado de hacerse con Romelu Lukaku esta campaña, pero sus respectivas estrategias no han sido aceptadas por un Chelsea que sí puede ceder ante la AS Roma. El Inter trató, una vez más, de conseguir la cesión del futbolista, incluso pagando su salario, pero el Chelsea esta vez no accedió. Por su parte la Vecchia Signora planteó un intercambio con Dusan Vlahovic pero los juventinos exigían una compensación por el mayor precio, a sus juicio, del serbio, y también fue desestimada.

Una relación de amor-odio que puede funcionar

Lo de la Roma pude funcionar porque Mourinho está poniendo mucha insistencia en el fichaje del belga, con el que tiene una relación de amor-odio que avanza. Recordemos que fue el luso quien lo echó del Chelsea rumbo al Everton cuando empezaba a despuntar pero también quien lo fichó para el Manchester United por nada menos que algo más de 85 millones de euros. De él decía Lukaku en una entrevista: “todos tienen su propia relación personal con José Mourinho. Él y yo nos las tuvimos muchas veces, pero lo amo como hombre".

Es clave en este posible fichaje de The Special One el deseo del entrenador de adquirirlo, incluso por delante de Duvan Zapata, jugador colombiano que lo tenía hecho con los romanistas pero cuya operación no avanza. Con el mercado en sus últimos coletazos y con Pochettino queriendo quitarse de encima al belga, la oferta de la Roma puede fructificar y Mourinho tendría a su nueve soñado, ese que plantaría cara en la Serie A a Juventus e Inter.