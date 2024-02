Deco, desesperado con la renovación de un top como Pedri: ni 80M salvarían la peor venta del Barça

Si hay un jugador que ha demostrado ser una pieza indispensable en el Barça de Xavi ha sido Frenkie De Jong. El neerlandés es un jugador básico para la idea de juego de los culés, que, sin Sergio Busquets, se amparan en la calidad del ex del Ajax para tener una salida de balón limpia y eficaz. En este sentido, la presencia de Frenkie ha demostrado ser fundamental para un Xavi que, cuando lo tiene disponible, le da todos los minutos posibles, siendo así, el mediocentro más importante del equipo junto a Pedri e Ilkay Gündogan, el cual podría tener un futuro, al igual que Xavi, lejos de Barcelona.

Ante esta situación, si hay algo que debe empezar a preocupar a los culés, es resolver el futuro de un De Jong que, acabará contrato en 2026, hecho que invita a comenzar a plantear una renovación, la cual, según Mundo Deportivo, está lejos de resolverse, más bien lo contrario. Y es que, hace tres meses que Deco espera una respuesta por parte del jugador a la propuesta de ampliación de contrato y todo apunta a que De Jong no está dispuestoa firmar nada por ahora.

Última oportunidad para cerrar una gran venta

Con solamente dos temporadas más en su contrato, este mercado de verano se presenta como un momento decisivo con De Jong. Pues, si no renueva, será el momento definitivo para que el Barça pueda hacer caja de verdad con la venta del neerlandés, cuyo valor de mercado asciende hasta los 80 millones de euros, cifra que difícilmente nadie pagaría en caso de entrar en el último año de contrato, obligando así a Deco, a buscar una venta si ve que la renovación es imposible.

Ni los 80 ‘kilos’ salvarían el desastre

Si la salida de Sergio Busquets ya hizo daño en can Barça, un hipotético adiós de Frenkie De Jong sería devastador para los blaugranas, que pese a poder venderlo por cifras cercanas a los 80 millones de euros, la realidad es que no hay nadie en el mercado, y con ese precio, capaz de igualar la calidad del ex del Ajax.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou ya hay cierto nivel de nerviosismo respecto del futuro de uno de los jugadores más importantes del Barça. Un Frenkie De Jong al que no le faltará interés en el mercado y que, de no renovar, provocaría un auténtico terremoto en la ciudad condal.