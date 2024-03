Deco suelta la bomba, la reunión no era por Haaland, sino por el crack del Bayern: el Barça listo

El malogrado Mino Raiola estuvo muy en boca del Barça una temporada sí y otra también, incluso se cuenta que se reunió con Joan Laporta (también con el Real Madrid) antes de que Erling Haaland fichara por el Manchester City, pero su legado sigue vivo. Y si bien es cierto que las informaciones referentes a una reunión de Deco con los agentes del escandinavo son ciertas, en verdad no es por él que se reunieron, sino por una estrella del Bayern de Múnich.

Y es que el punta de los skyblue comparte, desde que se unieron ambos a Raiola, agencia de representación con Matthijs de Ligt, y este sí sería objeto de deseo del Barça, lo que genera muchas incógnitas y a la vez aclara ciertas líneas de actuación del Barça y su futuro. Ha sido Florian Plettenburg de Sky Sports Alemania quien ha asegurado esta reunión entre las partes implicadas; luego algo hay por este viejo anhelo del Barça desde que el futbolista jugaba en el Ajax.

🔴 News Matthijs de Ligt: Due to his character and attitude, he is very popular in the team and the club!



➡️ However, the 24 y/o is not 100% satisfied

➡️ Not a regular starter under Tuchel when everyone is fit, and Bayern is pursuing Araujo!



A winter transfer is not on the… pic.twitter.com/2l0WFq71yU