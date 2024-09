Deco vuelve a decepcionar a Hansi Flick con el relevo de Araujo: pasaría del Camp Nou por el Bayern

Hace unos días, en Don Balón os adelantamos el interés del Barça en salir en el próximo mercado, bien sea el de enero o del próximo verano en busca de un central de primer nivel para complementar a Cubarsí, Araujo y Koundé. Un puesto para el cual, uno de los principales candidatos y favoritos de Hansi Flick era Jonathan Tah, el cual, por precio y calidad, era un perfil ideal. Sin embargo, todo apunta a que el Barcelona no es favorito para el fichaje del zaguero alemán.

🚨🇩🇪 Jonathan Tah: “I’m NOT gonna sign a new deal at Bayer Leverkusen. My decision is made”.



“I will give my best until the end here and then we will see about my future club. But my decision is to go and try different experience”, told @SZ. pic.twitter.com/yVitfXHHBr