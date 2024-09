El guardián del Barça tiene para rato; Hansi Flick confía en su lealtad: el mejor ejemplo para Yamal

Las cosas en Can Barça están saliendo inesperadamente bien, luego de que solo haya fichado a Dani Olmo y no haber concluido el traspaso de Nico Williams. El equipo culé se desprendió de más jugadores de los que incorporó, así como perdió a más de uno por lesión. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el efecto Hansi Flick sea una realidad, así como los puntos altos en su plantel, exactamente el de Ter Stegen, portero vinculado desde hace años con los blaugranas.

Desde su época en Borussia Mönchengladbach, el portero alemán y ahora titular en su selección, se confesó en conferencia de prensa sobre su vínculo con el club al que dio todo, así como también recibió. Con su familia asentada en Cataluña, el germano tiene contrato para varias temporadas más con el Barça y él mismo confirmó lo que pasará en el corto y mediano plazo, tranquilizando al fanático culé.

Ter Stegen está feliz

La UEFA Nations League empezó a todo dar, con un Alemania dispuesto a dejarlo todo en el campo, así como Marc-André Ter Stegen, con la responsabilidad de ser el nuevo titular tras la salida de Manuel Neuer. Cosa distinta pasó en Barcelona, con quien es titular desde hace años y cuando fue preguntad sobre su estado, dijo que “estoy muy feliz en el Barça”.

Sobre su contrato

Ter Stegen tiene contrato con su el cuadro de catalán hasta junio de 2028, vale 28 millones de euros y su estabilidad está asegurada, al menos desde su lado no hay ni habrá ningún cambio. Sobre su futuro dijo que “ya veremos, pero en lo fundamental estoy muy satisfecho en este momento con mi situación contractual”. Asimismo, agregó que está contento con el “club en el club en el que llevo más de una década activo”.

Estadísticas de oro

Con 32 años y una vigencia respetable, Hansi Flick tiene garantía y seguridad bajo los palos, Ter Stegen ya marcó una época como guardameta del Barcelona. Es más, sus números hablan por sí mismos, con 417 partidos oficiales con camiseta blaugrana. Además, tiene una marca de 175 partidos como imbatido, una cifra que dice mucho de él.