Deco y Simeone no esperan más: 2 descartes por 2 bombas sorpresa en Bayern y Dortmund

La temporada ha llegado a su fin y FC Barcelona y Atlético de Madrid comparten decepciones; los dos se han quedado sin celebrar títulos esta campaña, dándose además el caso de que los blaugranas ni siquiera han pisado una final. También comparten el interés en João Félix, unos en venderlo, otros en obtener otro préstamo, pero ahora varias cosas más, desde jugadores salientes a interés en este mercado de fichajes en dos piezas clave de la Bundesliga.

Dos jugadores con cartel y sin hueco

Ya os hemos contado las razones del intento manifiesto el Bayern de Múnich en vender a Matthijs de Ligt y como el FC Barcelona estaría más que atento a cualquier posibilidad de contratarlo, no en vano es un jugador que ha gustado en el club desde su explosión en el Ajax de Ámsterdam. A la vez, el ex del Bayern y hasta hace días jugador del Dortmund, Mats Hummels, también abandonará a su club alemán, en este caso el subcampeón del Europa, y los dos pueden ser recursos interesantes en can Barça y el Metropolitano, respectivamente.

Lo que sí sabemos

No es extraño que en Barcelona y Madrid se mira estas vías toda vez que desde los dos equipos saldrán recursos a los que les ha llegado la hora, como Marcos Alonso, Mario Hermoso o Gabriel Paulista y eso hace que, ante una buena oportunidad de mercado, tanto Deco como Simeone quieran escuchar posibilidades.

Futuro incierto

Tengan en cuenta que ni mucho menos está certificada la continuidad de Ronald Araújo o Jules Koundé, también João Cancelo, en el Barcelona, de modo que el Barça tanto si tiene que hacer caja para fichar como si se encuentra con jugadores descontentos, todavía ha de sopesar opciones en defensa, y la llegada de De Ligt sería un golpe de autoridad. De la misma forma, el Atleti, con una línea defensiva muy desgastada y pendiente de renovación busca recursos apetecibles, siendo el subcampeón de Europa una posibilidad.