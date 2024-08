Definido el futuro de Endrick en el Real Madrid; Carlo Ancelotti ya habló con él: le explicó su rol

Endrick se sumó a una lista selecta de brasileños que llegaron a Real Madrid a una temprana edad. Aún cuando era jugador de Palmeiras, Florentino Pérez ya le había echado el ojo, así como el mismo Carlo Ancelotti. Tal cual como dices la idiosincrasia del club, no tardó en hacer los arreglos necesarios para que el talentoso futbolista se vincule con los del Valdebebas. Cumplió la mayoría de edad y enseguida se puso a las órdenes del entrenador italiano.

Esta pretemporada ayudó al sudamericano a ganar confianza y adaptarse a un sistema atípico para sus condiciones. Sin embargo, Ancelotti nunca dudó de él, aunque en LaLiga y Champions League habrá mucha diferencia. En ese sentido, la decisión pasa netamente por el estratega, que ya dio su parecer sobre el rol que ocupará en este curso el atacante, algo parecido como sucedió con Guler.

Ancelotti tiene paciencia

Lo ideal a estas alturas de las circunstancias es llevar de a poco a un jugador que ll a un contexto ajeno al suyo. Carlo Ancelotti sabe de los riesgos si expone demás a Endrick, así que, según informa tanto ‘Relevo’ como ‘Bernabéu Digital’, el DT le dará minutos específicos al ariete para así ganar protagonismo. Cabe precisar que figuras como Mbappé, Bellingham y hasta Rodrygo son prioridad para el italiano.

Ir de a poco a lo Guler

Arda Guler no ha fallado cada vez que Real Madrid requirió de su aporte, ya sea en el campeonato local y en la Champions. El plan de Ancelotti para con Endrick es algo parecido como sucedió con el turco, llevarlo de a poco. No obstante, también dependerá en gran parte del ex Palmeiras si su habilidad basta como para ganarse un puesto en el once.

La oportunidad de Endrick

El Madrid debutó con un empate frente a Mallorca, ahora deberá corregir ciertos errores para la siguiente jornada. Precisamente, el rival a vencer es el Real Valladolid y el equipo merengue tiene la oportunidad de llevarse los tres puntos. Endrick, por su parte, está ante la chance de debutar y decir presente en la cancha del Santiago Bernabéu.