Del pacto a la cláusula cerrada: Florentino Pérez y su cerrojo anti-culé con Erling Haaland en 2025

En el seno del FC Barcelona no se da mucho recorrido a las informaciones que apuntan a un interés del Barça en fichar a Erling Haaland, sin embargo el Real Madrid en general y Florentino Pérez en particular se blindan contra esta opción, donde si bien no son parte interesada de forma oficial, aunque sí oficiosa, lo cierto es que disponen de un pacto sobre la cláusula del jugador que utilizarán en caso de urgencia

¿Y cuál es esa urgencia? Básicamente que lo del Barça y Haaland pase de juego de artificio a realidad.

Imposibilidad manifiesta

Vaya por delante que, si el Barça da escaso recorrido ahora mismo al asunto Haaland, más lo hace el Madrid. Con todo, en la casa blanca han movido ficha en este asunto. Primero, tienen un acuerdo desde hace tiempo con el jugador y su entorno por el cual su primer paso fuera de la Premier, de darse, sería al Bernabéu, pero además pretenden movilizar todo su potencial económico si el FC Barcelona se asoma a esta opción.

La realidad deja tranquilo al club blanco

Lo cierto es que si Barça y Madrid son escépticos con esta opción es porque la situación económica del Barça hace imposible la operación. Así de simple.

Con deudas aún por saldar sobre las compras de jugadores como Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres o Jules Koundé y unas cuantas más, además de multitud de ajustes necesarios para conseguir el equilibrio salarial que engordan nuevos cracks como Lamine Yamal o Gavi, la operación Haaland es mera utopía.

Cifras inalcanzables

Tengan en cuenta que la cláusula liberatoria del vikingo, es decir, la que permite a otro club ficharlo si el jugador se quiere ir de la Premier, lleva su precio a no menos de 190 millones de euros, eso sin contar con su salario, que según el Daily Mail asciende a 52M netos por temporada, y probables bonus y primas. Aún en el hipotético caso de poder pagarlo, hacer frente a sus costes no está al alcance del Barça ni lo estará.

El Madrid, con todo, sigue alerta; Florentino no va a permitir que Laporta fiche al noruego y ese es el obstáculo definitivo para que lo del escandinavo vestido de blaugrana sea ciencia ficción.