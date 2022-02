Dembélé encuentra un aliado inesperado y Xavi y Laporta se lo piensan

El caso de Ousmane Dembélé no para dar vueltas. El francés ha pasado por todas las situaciones posibles en este último mes. Ha estado apartado del equipo, se le ha buscado una salida en multitud de clubes europeos, ha sido criticado por partes de todos los sectores del entorno azulgrana y aun con todo el galo ha terminado quedándose en el Camp Nou. Además, Joan Laporta parece que ha dado un paso atrás en su firme decisión de dejar al jugador en la grada en los partidos del Barça y ha traslado a Xavi Hernández la responsabilidad del asunto. Si el técnico quiere el extremo podrá jugar.

De ser así, Dembélé volvería a coincidir en el terreno de juego con un antiguo compañero de equipo Pierre-Emerick Aubameyang. El flamante fichaje invernal del FC. Barcelona coincidió con ‘el mosquito’ en su etapa como jugador del Borussia Dortmund. En su única temporada juntos en la Bundesliga la pareja fabricó 13 goles entre ellos. Un aliado inesperado para el francés.

Si la sociedad que funcionó tan bien en Alemania tiene el mismo rendimiento en España Dembélé podría dar un vuelco tremendo a su situación en el Barça. Si Xavi decide finalmente contar con el extremo y este logra conectar con ‘Auba’ todo podría suceder de aquí a final de temporada, e incluso que Sissoko y Laporta se sentaran a hablar de su futuro cerca de la ciudad condal.

Pero como se ha señalado anteriormente, para que eso suceda el técnico azulgrana primero tiene que darle minutos y eso aún está por ver. Si Xavi Hernández decide contar con él, la dupla Aubameyang- Dembélé podría verse por primera vez en un escenario idílico para comprobar la efectividad del dúo. El próximo domingo el FC. Barcelona recibe en el Camp Nou al Atlético de Madrid y si el conjunto azulgrana quiere sumar puntos en ese encuentro tendrá que utilizar todo el potencial de la plantilla y eso implicaría que saltase al campo el galo.

Por otro lado, si Dembélé acaba viendo los partidos desde dentro del campo y no sentado en la grada, otro de los fichajes invernales del Barça tendría que ser desplazado al banquillo. O Ferrán Torres o Adama Traoré no tendrían sitio en el once inicial si supones que el francés y Aubameyang son fijos, Xavi Hernández tendrá que lidiar ahora con ese “problema”.