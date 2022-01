La apuesta de Joan Laporta que le puede salir muy mal al FC Barcelona

Joan Laporta vive una situación muy complicada en el FC. Barcelona, trata de salvar al club de la bancarrota mientras tiene que reforzar al equipo en el mercado invernal tras encontrase a su llegada a un equipo muy poco competitivo respecto al resto de los grandes de Europas. La tarea no es nada sencilla, tiene que equilibrar en una balanza los gastos y los ingresos del club, mientras desde La Liga le controlan todo lo que hace para no vulnerar las reglas del fair play financiero.

En este mercado invernal el club ha tenido serios problemas para poder fichar e inscribir los nuevos refuerzos. Para la llegada de Ferrán Torres y Dani Alves tuvieron que salir Demir, Coutinho y Umtiti fue renovado a la baja. Parece que ocn Adama no habrá muchos problemas para poder registrarle, pero si llegan refuerzos de última hora o sale Dembélé o no podrán jugar con el Barça.

Esta encrucijada tiene como consecuencia que la política de fichajes del club no sea la de años anteriores donde se fichaba a estrellas de otros equipos para ser titulares en el Camp Nou. Ahora, la estrategia consiste en traer a suplentes o descartes de otros equipos para cubrir un puesto debilitado por la mala gestión de la anterior junta.

Ferrán Torres ha llegado procedente del Manchester City porque Pep Guardiola ya no contaba con él debido al buen año que está realizando Raheem Sterling, sino Joan Laporta no hubiese podido acometer esta incorporación. Dani Alves se encontraba sin equipo debido a problemas con su anterior club el Sao Paulo y aún más curioso es el caso de Adama Traoré.

Quien era titular indiscutible en el Wolverhampton ha acabado siendo relegado al banquillo por un viejo conocido de la afición culé, Trincao. El portugués comenzó la temporada como suplente de del internacional español, pero tras una mala racha de Adama Traoré el internacional español fue sustituido en el once titular por el ex del Braga. Es decir, que el nuevo fichaje del conjunto azulgrana que llega para ocupar un puesto en el once, era el suplente en Inglaterra de un descarte de la entidad culé

Actualmente Joan Laporta está intentando que el Barça resurja creando un equipo con descartes de otros clubes. Como ya se ha señalado, la situación requiere esa política de fichajes. Veremos cual acaba siendo el resultado de esta estrategia, recordemos que aún falta por ver si llega un delantero.