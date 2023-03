Desde el Bernabéu contactan con Beckham por Eden Hazard: hay oferta mínima que aceptarán

El Real Madrid en general y Carlo Ancelotti en particular tienen preocupaciones más importantes que mirar a Eden Hazard -aunque a juicio de más de uno su falta total de protagonismo responde a algún criterio personal del entrenador, incapaz de recuperarlo para la causa incluso para los minutos de la basura-, pero eso solo atañe a lo deportivo, el club quiere quitárselo de encima, de ahí el contacto con David Beckham y la MLS.

El diario GOAL informa que el belga a está en sintonía con la posibilidad de marcharse a la Major League Soccer a partir del próximo mercado de fichajes veraniego, y si bien esta operación cuenta con el importante escollo de su último año de salario, hay una salida que ofrece el Real Madrid al mismo ex jugador blanco inglés, hoy propietario del Inter de Miami, y a otros conjuntos de la liga norteamericana.

Precio mínimo

La tarifa mínima exigida por el conjunto blanco para cualquier equipo de la liga norteamericana, pero también saudí o de cualquier otro lugar en que se interesen por el jugador es esa, su salario durante la próxima temporada. Con ese precio, el belga será empujado a salir del Madrid, que es algo así como regalar al jugador para no obtener pérdidas durante una campaña más.

Gran cantidad

Teniendo en cuenta que Eden Hazard no cuenta para el Madrid y ya ni disputa minutos, algo que parece no le importa porque no va a renunciar a su sueldo, la cantidad estipulada debe cubrir esos 15 millones de su sueldo, que se irían casi al doble, para que el Madrid pague al jugador y el club de origen se lo lleve.

Hay otra opción, que pasa porque el futbolista renuncie a su contrato debido a que Ancelotti no cuenta con él, pero desde el Madrid son poco optimistas con esta posibilidad.