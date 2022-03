Después de 9 años, el Madrid conoce el nuevo destino de Isco Alarcón

Son varios los futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid los que finalizan contrato con la entidad blanca el próximo 30 de junio y la directiva merengue ya ha asumido que ninguno de ellos seguirá vinculado al club, salvo sorpresa en los meses que restan de campaña. Esta lista está compuesta por Gareth Bale, Marcelo Vieira e Isco Alarcón, pero es este último el único que parece tener claro su próximo destino, el Sevilla.

El paso de Isco por el Real Madrid ha generado más críticas que halagos y sus últimas temporadas en Chamartín han estado marcadas por múltiples polémicas dada su poca implicación en el proyecto y, sobre todo, por su estado físico, el cual ha sido puesto en tela de juicio en más de una ocasión. El talento del futbolista no admite ninguna duda, pero este no ha sabido sacar partido a sus excelentes virtudes técnicas para ser importante en la casa blanca y por ello Florentino Pérez no está dispuesto a ofrecerle una renovación. Además, su alto salario -10 millones- suponen una gran traba para valorar esta posibilidad.

Ya en los últimos mercados de fichajes Isco ha sido uno de los jugadores que han sonado para abandonar Concha Espina en busca de los minutos y el protagonismo que en el Real Madrid no está teniendo en las últimas temporadas, un objetivo que podría ver cumplido el mediapunta andaluz de 29 años el próximo verano poniendo rumbo al Sevilla. El conjunto hispalense ya mostró interés en el atacante durante el periodo estival de 2021, pero este no accedió a rebajarse su salario para poder facilitar la operación.

Con Zinedine Zidane al frente del vestuario el jugador malagueño apenas dispuso de protagonismo, una dinámica que también se ha vivido con Carlo Ancelotti. Isco solamente ha disputado esta campaña 312 minutos en el equipo, señal inequívoca de que su salida de Chamartín se producirá conforme venza su contrato en junio, estando el Sevilla en el punto de mira del futbolista. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui esta vez sí que parece estar decidido a lanzarse a por el futbolista ya que, sin tener que realizar un desembolso por su traspaso, podría alcanzar un acuerdo salarial con Isco sin mayor tardanza.