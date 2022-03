Florentino 'tendrá que hacer hueco', Hazard, Jovic y Bale por el crack

Erling Haaland y Kylian Mbappé podrían acabar juntos la próxima temporada en el Real Madrid, es muy difícil, pero es posible si Florentino Pérez consigue dar salida a varios jugadores de le entidad blanca que acumulan un gasto en fichas muy elevado y cuya venta proporcionaría un ingreso importante de dinero en las arcas del conjunto blanco.

Luca Jovic y Eden Harzard tienen la clave del del fichaje del delantero noruego por el Real Madrid. El belga no está entrando en los planes de Carlo Ancelotti ni aun estando totalmente recuperado de sus problemas físicos. Se especula mucho con que el técnico italiano cuenta con él para el año que viene, pero es año de Mundial, y el ex del Chelsea no puede permitirse estar sentado en el banquillo jornada tras jornada si no quiere perder su puesto en el once titular de Roberto Martínez.

El problema del Real Madrid con Eden Hazard no es una posible venta o no, si no la ficha del jugador. Florentino Pérez pagó por él 100 millones de euros, y a día de hoy se estima que su valor de mercado rondaría los 40 millones de euros, una cifra muy atractiva y más teniendo en cuenta la escasa participación del belga en los 3 años en el Santiago Bernabéu, pero su elevado sueldo echa para atrás a más de un equipo. Chelsea, Newcastle y PSG son algunos de los equipos en contratarle.

Luca Jovic le costó al Real Madrid 60 millones de euros, y actualmente se estima que el delantero serbio tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, y su problema para dar salida al atacante es el mismo que con Hazard, su elevads ficha.

Si sumamos las ventas de ambos jugadores, más lo que se ahorraría el Madrid en fichas, más la salida de Garteh Bale, Marcelo e Isco. Estaríamos hablando de un ahorro total de una cifra cercana a los 100 millones de euros, cantidad más que suficiente para realizar el fichaje del delantero noruego, cuyo traspaso se estima que rondará entre los 75 y 100 millones de euros. Por lo tanto, la salida de Hazard, Jovic y Bale es muy importante si el Real Madrid quiere juntar el año que viene a la dupla Mbappé-Haaland, junto a los Vinicius Jr, Asensio, Rodrygo y Benzema.