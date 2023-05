Desvelado el bombazo que pretende el Barça por Busquets: nueva operación, 48M y CR7 alucina

Hay un asunto clave que puede favorecer un fichaje determinante para el Barcelona como sustituto de Sergio Busquets y que dejaría posibilidades abiertas como la de Ilkay Gundoigan, N’Golo Kanté y Sofyan Amrabat en un segundo término y es que el agente del jugador que pretende el Barça, así como el mismo futbolista, están por la labor de favorecer el acuerdo, siendo además una pieza de la actual plantilla azulgrana determinante en la operación.

Más allá de las renovaciones de Gavi y Alejandro Balde, el Barça, que ya ha ganado algo de liquidez con el retiro del Barcelona de Busquets, acomete la operación salida con dos exigencias, liberar masa salarial y encontrar un sustituto al capitán caído. Sobre lo primero, jugadores como Ansu Fati, Ferran Torres o incluso Raphinha son transferibles, mientras que de lo segundo se sabe ya quien gana enteros para la posición de mediocentro organizador: Ruben Neves.

Son varios los medios de comunicación del entorno Premier League que se han manifestado en esta dirección, entre ellos Talk Sport, aludiendo que si bien el portugués, compañero en la selección de CR7 o João Félix, entre otros, costará una cifra cercana a los 48 millones de euros, esta se podría ver reducida a cero si Ansu Fati entra en la operación de cara al próximo mercado de fichajes. Teniendo en cuenta que el Barça cifra ahora al canterano en un precio de unos 50 kilos, la viabilidad está concedida.

Jorge Mendes es el hombre que puede desbloquear la opción

Además, juega a favor de esta doble operación el agente de sendos futbolistas, un Jorge Mendes que desea ver cumplido el sueño de Neves de jugar en un grande, en este caso el Barça, y, a la vez, quiere que su joven estrella culé, el canterano de La Masia, vuelva a ser importante. Y no solo eso, de sendos traspasos él recibiría jugosas primas. Con los dos futbolistas a un coste similar, el intercambio entre Barça y Wolverhampton perece que toma forma. ¿El gran problema? A Julen Lopetegui, entrenador de los wolves, no le desgrada Fati, pero no quiere perder a su mediocentro; mientras que el canterano no quiere salir. Ahora bien, son precisamente los lobos quienes quieren acelerar, ya que el luso no va a renovar y acaba contrato en 2024; es decir, es la última opción para los ingleses de obtener algo a cambio del mediocentro.