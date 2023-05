Balde, Lewandowski y Koundé pasan de Messi, Xavi lo confirma y el golpe al Real Madrid es durísimo

El FC Barcelona finiquitó por la vía rápida esta liga en el mejor escenario posible para los blaugranas tras el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, seguramente por ese orden, como es el RCDE Stadium. Ganó goleando de manos de Alejando Balde, Robert Lewandowski y Jules Koundé y ya es matemáticamente campeón de su undécimo título liguero en dos décadas, lo que confirma el proyecto con Xavi Hernández al frente y, a la vez, golpea con mucha dureza a un Real Madrid que se estanca. Y no solo eso, este título es la certeza de que el Barça, para ganar LaLiga, no necesita el fichaje de Leo Messi.

Pese a la Champions, el Barça, mejor

Que este Real Madrid de los últimos años, con cinco Champions League de diez posibles, tenga menos ligas que uno de los Barça que más incógnitas ha generado es una línea peligrosa para los blancos, de lo cual se congratula no solo Joan Laporta, sino el mismo técnico blaugrana y unos jugadores del Barça, especialmente los nuevos fichajes de esta temporada, que ven como la línea continuista de dominio liguero culé se perpetúa.

En 10 y 20 años, sin discusión

Durante los diez últimos años, el Barça sale mejor parado que el Real Madrid en lo que a LaLiga se refiere, y lo hace se mire la historia como se quiera. Los blaugranas han ganado cinco títulos de los últimos diez, contando ya el recientemente conquistado trofeo de la campaña 22/23, lo cual tiene su incidencia en el último lustro, ya que estos últimos cinco años han sido y están siendo años convulsos en can Barça y aún así han ganado dos ligas de cinco posibles, las mismas que los blancos.

Esta perspectiva no cambia ni en quince ni en veinte años vista. El Barcelona no solo ha ganado más títulos que nadie esta década, sino que viene de otra aún más dominante, con seis títulos de diez posibles, donde encima el Madrid ganó tres, por una del Valencia. En estos veinte años el Atlético de Madrid rellena el resto de huecos que dejan los dos gigantes del fútbol español, y eso confirma la distancia: 11 ligas para el Barça por 6 para el Madrid en 20 años. Así que sí, Balde, Lewandowski y Koundé, goleadores ayer ante el Espanyol, mantienen la línea de los Iniesta, Guardiola, Messi o Gerard Piqué que dieron gloria a la entidad hace no tanto tiempo. Parece que en lo que a LaLiga se refiera, el Barça no necesita el fichaje del argentino, se basta con lo que tiene para mantener el dominio… en España, ya que el desastre en Europa continúa.