OK al primer refuerzo de Simeone por 35M, ahora a buscar al nuevo Morata: Dovbyk elige Roma

Ahora sí, "Cholo" Simeone puede decir que tiene su primer refuerzo: Robin Le Normand se suma al Atlético de Madrid.



Tras darle salida a ocho jugadores y liberar salarios elevados como los de Saúl Ñíguez y Álvaro Morata, el mercado rojiblanco estuvo plagado de rumores que nunca se concretaron. Pero este sábado, el club confrimó el fichaje del defensa hispanofrancés campeón con España en la Eurocopa de Alemania 2024, a través de sus redes sociales.



El traspaso se cerró en torno a los 35 millones de euros, incluyendo fijo y variables.

Las negociaciones por el central de 27 años comenzaron a principios de verano y el fichaje se daba por hecho. Sin embargo, la falta de oficialidad envolvía la operación en misterio, aunque el retraso se asoció con temas de balance económico entre clubes. Según el anuncio, Le Normand será formalizado cuando el jugador regrese de vacaciones y estampe la firma en el Metropolitano.

En la Real Sociedad, donde llegó desde el Brest francés, Le Normand disputó 221 partidos, convirtiéndose en uno de los defensas más sólidos de la Liga, especialmente en duelos y en el juego aéreo.

Reforzar la defensa era una prioridad para Simeone. La temporada pasada, el Atlético luchó hasta el final para asegurar un lugar en la Champions y acabó cuarto en liga, detrás del Girona. Además, sufrió goleadas por parte del Athletic y el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Copa del Rey y la Champions League, respectivamente. Jan Oblak, que solía ser el pilar de la defensa, encajó 68 goles en 54 partidos, su peor registro.

Con las salidas de Stefan Savic, Mario Hermoso, Gabriel Paulista y Çaglar Söyüncü, la defensa del equipo no solo sufrió un bajón en calidad, sino también en cantidad. A estas bajas se suman las de Álvaro Morata, Saúl Ñíguez, Memphis Depay y Vitolo, aumentando a ocho el número de salidas en este mercado. Estas bajas permiten al club reducir su masa salarial mientras trabaja en su gran venta deseada: Joao Félix.

