Dolerá más que la salida de Hazard: Florentino a por un crack inesperado del Chelsea para la 23/24

Dani Carvajal no está para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Los mejores días del carrilero español ya pasaron a la historia y es momento para que los blancos acometan el necesario fichaje de un gran carrilero diestro. En este sentido, el elegido debe ser el actual lateral del Chelsea y uno de los mejores laterales del mundo, sino el mejor, Reece James.

El canterano blue ha demostrado ser el jugador ideal para el Real Madrid, su juventud y calidad avalan un fichaje que sería estratégico de cara a los próximos años. Ya que no abundan los laterales de calidad en el mercado y hacerse con una estrella de 23 años sería un gran acierto por parte de Florentino Pérez.

El carrilero inglés ha demostrado ser la pieza angular del Chelsea, que cuando no ha tenido a su canterano, ha perdido la poca capacidad que tenía de generar peligro. En este sentido, la temporada pasada de James fue superlativa y se consagró como el mejor jugador de su equipo. Pese a ser lateral, logró marcar 6 goles y repartir 10 asistencias en toda la temporada, unas cifras que acreditan su gran talento con el balón.

En la faceta defensiva, James no se queda corto, su físico portentoso sumado a una inteligencia y madurez impropias de alguien de su edad hace de él un jugador impecable y todo un baluarte en defensa.

Sin embargo, no todo serán buenas noticias para los de Chamartín, pues en Londres no están por la labor de aceptar la salida de uno de sus mejores jugadores y un favorito de la afición, que no quiere vivir un caso como el de Eden Hazard. Además, Todd Boehly no necesita dinero y su venta no entra en los planes de nadie en el oeste de Londres.

Así pues, Florentino Pérez tiene claro quién debe ser el relevo natural de Dani Carvajal. Reece James es el jugador perfecto para dicha demarcación. Sin embargo, el presidente blanco deberá hacer su magia para poder sacar al jugador de Stamford Bridge, de donde es canterano y nunca ha mostrado alguna intención de querer salir. Habrá que ver si jugar de blanco es una idea lo suficientemente seductora como para atraer a James.