Dolor en casa para Florentino: Silva dijo ‘no’, Isco decepcionó y Ten Hag vende al fichaje frustrado

Ya nadie en Old Trafford puede ocultar cuáles son (y en poco tiempo pueden ser realidad) sus deseos en este mercado de fichajes: Rasmus Hojlund en la punta de ataque, del Atalanta, y Sofyan Amrabat, jugador de la medular de la Fiorentina. Pero para que esto suceda también tienen que darse salidas en el gigante de la Premier League y hay una que ha salido a la luz y deja muy sorprendidos a los seguidores neerlandeses en particular y a Florentino Pérez y los hinchas de LaLiga EA Sports en particular.

Sin términos concretos, pero acuerdo en marcha

Fabrizio Romano, el conocido informador especializado en movimientos de jugadores, ha constatado en sus redes sociales que la Real Sociedad y el Manchester United, con el beneplácito de Erik ten Hag, su técnico, negocian desde Old Trafford la salida al equipo de la Champions League de la competición hispana de Donny Van de Beek, el internacional de los Páises Bajos que prometía ser dominador en Europa y ha vivido su peor experiencia como jugador red devil.

Hueco en la plantilla

Los ingleses están como locos por hacer hueco en su plantilla a los dos jugadores citados y como toda vez que la Real, que se ha movido poco en el mercado, persigue refuerzos, el acuerdo podría darse; aunque, eso sí, por ahora no hay pacto económico que lo certifique. En cualquier caso, lo contactos existen por lo que los txurriurdin estarían acelerando con refuerzos de altura en este mes de agosto, sobre todo de cara a la disputa de la Liga de Campeones. En este sentido, persiguen la firma de Sergio Reguilón, que ya os contamos en Don Balón, y ahora el de Van de Beek, que llegaría para suplir la baja definitiva de David Silva.

El Madrid, de alguna forma está relacionado

En clave madridista, tanto el posible fichaje del lateral izquierdo, como el de Isco Alarcón por el Betis -otro ex jugador, como el futbolista del Tottenham, del Madrid y que defenderá los colores béticos en Europa- y ahora lo de Van de Beek le suena cercano. Todos ellos están íntimamente relacionados con la entidad de Concha Espina. Es más, en el caso del neerlandés hay que recordar que Florentino Pérez tenía cerrada su importación y esta se frustró a falta de la firma. Pues bien, citamos al conjunto blanco porque a los tres los puede tener en contra el esta temporada en LaLiga EA Sports. Y por si fuera poco, el cuarto en discordia, Silva, rechazó en su día fichar por el Real Madrid.