Durísimo eco al lío de Piqué: un fijo de Xavi arremete contra el Barça

Quienes están en el Mundial de Qatar ya cumplen un sueño, jugar una Copa del Mundo, y esto vale para cualquier jugar profesional, ya sea una estrella o un futbolista más o menos desconocido, pero es que la cita de citas también sirve para poner tierra de por medio con el día a día, con el club, y en base a ello aquel lío que tuvo el Barça con Gerard Piqué ahora tiene su eco en otro problema, desvelado por un fijo de Xavi en el once blaugrana.

Ha sido Frenkie de Jong -sobre el que parecía que había buena sintonía para conseguir una armonización de su salario debido al problema que supone para el Barça el fair play financiero- quien ha descargado su furia contra las filtraciones interesadas o el señalamiento público de la entidad, algo que ya molestó en su día a Gerard Piqué -también por el mismo motivo, su sueldo- y que al final, acorralado, le ha llevado a retirarse. Eso sí, el capítulo del ex capitán no se ha cerrado, seguro.

Pero volviendo al neerlandés, el centrocampista culé ha hablado con un medio de comunicación de Países Bajos, De Telegraaf, para cargar contra los directivos blaugranas por su sueldo: “yo no lo filtré y solo otra parte sabía de esto, así que tenía que ser el club quien hizo esto”, dijo al mass media y advirtió que “me molestó mucho que el club hiciera esto”. Unido a ello, señaló culpables, tal y como refleja 90 min en reproducción de las palabras en el medio neerlandés del jugador del Barça: “sí, son del Barça porque ellos dirigen el club pero no los veo cuando estoy en el club. No tengo nada que ver con ellos en mi vida diaria”.

Xavi ya ha dejado claro que De Jong no solo es necesario, sino insustituible, mas si cabe si Sergio Busquets abandona el club en junio, de modo que el órdago que lanzó la entidad al mediocentro, que sigue siendo su gran baza en el mercado, le viene de vuelta. De Jong tiene contrato en vigor, quiere cobrar lo pactado y encima su entrenador le otorga total crédito deportivo; al fin y al cabo, no hay nadie mejor en la plantilla para hacer lo que él hace. El aislamiento de Qatar, el punto y aparte, sirve también para descargar tensiones y De Jong se ha quedado tranquilo.