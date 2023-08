Eden Hazard y su último giro de guion: no a Beckham, Benzema y Leo Messi por un destino imposible

Todavía hoy sigue en la memoria colectiva, para bien o para mal, como uno de los descensos a los infiernos más acusados de los tres últimos lustros en el fútbol de élite, por eso su futuro mantiene en vilo a quienes por él se levantaron del asiento tantas veces en Stamford Bridge o con él se desesperaron en el Santiago Bernabéu. Con todo, Hazard sigue siendo un misterio, porque ha llegado a rechazar la vía ofrecida por Beckham junto a Messi, pero también el escape junto a Karim Benzema, entre otras tantas posibilidades. Entonces, ¿cuál será su destino?

Dijo el jugador hace no tanto tiempo que no pensaba en la retirada y sin embargo se mantiene sin equipo cuando el mercado europeo cierra. Es verdad que al ser agente libre puede tomarse la vida con calma, pero, ¿no le lleva eso al retiro? Es más que probable, ya que desde su entorno se asegura que, tras sopesar ofertas de todo tipo durante este verano, la que fuera estrella indiscutible de la Premier League sopesa seriamente el retiro de la práctica del fútbol.

Vaya por delante que el fracaso de Hazard en el Madrid se debe a dos factores que no tiene ya solución, y eso pesa. Uno es el físico, el que le ha llevado por el camino de la amargura con su tobillo, quirófanos mediante, y del que ya no se va a recuperar. El Real Madrid no supo detectarlo a tiempo y ese mal lo mató en Chamartín. El otro viene dado por ello y por la mentalidad del futbolista: ante su merma física, su voluntad se quebró. Por eso las fuerzas son ahora menores que nunca y eso le lleva a un destino que se creía imposible: está más cerca que nunca de retirarse.

Sabemos que el mismo Inter Miami, el conjunto de David Beckham y Leo Messi, realizó una oferta por él y que esta fue rechazada. También sabemos que, en Arabia Saudí, ese destino en el que medra su excompañero Karim Benzema, ha habido también interés, y que igualmente ha recibido la misma respuesta. Del entorno norteamericano han transcendido ofertas del CF Montréal y Vancouver Whitecaps, incluso su entorno ha dejado caer que desde Inglaterra e incluso España o Francia ha habido clubs interesados en el jugador, y todos ellos han sido rechazados ¿Por qué? Básicamente porque la experiencia en la capital de España le ha hecho claudicar. A estas alturas y según la sintomatología que desprende el jugador, si Hazard no anuncia su retiro a sus 32 años será una sorpresa.