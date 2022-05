El 9 de Xavi ni es Haaland ni Lewandowski: decepción en 'Can Barça'

La cúpula del Barça ha llegado a la conclusión de que, si no pueden acceder a un delantero de primer orden mundial, de esos que tanto gustan y aseguran efectividad, lo mejor que pueden hacer es tirar con lo que tiene. Dicho de otra forma, si lo que puede fichar en el mercado no mejora lo presente, en Can Barça prefieren hacer un ejercicio de austeridad por el bien de las arcas culés y del futuro, siendo varios nombres lo elegidos para esa posición de 9 que Xavi Hernández quería potenciar.

Lewandowski, Haaland, Schick o Nkunku son algunos de los nombres que han sonado para engrosar la plantilla culé, sin embargo los precios de estos jugadores resultan en muchos casos prohibitivos por lo que el acceso a ellos es poco menos que improbable. Así las cosas, en Barcelona hay un jugador por el que se apostó la pasada temporada y que junto a Ansu Fati y Pierre-Emerick Aubameyang ha de cumplir el puesto de 9, sin serlo, como es Memphis Depay.

Lo cierto es que se ha especulado con la salida del futbolista neerlandés del Barça al término de la presente temporada, como ocurre con su compatriota Frenkie De Jong, ambos con el solo objeto de mejorar los recursos económicos del club con dos futbolistas que han perdido peso en el once de Xavi, sin embargo la más que probable salida de Ousmane Dembélé del club, que cada vez se acerca más su fecha de vencimiento de contrato, y la imposibilidad de hacerse con un delantero deseado, Depay vuelve a ser un recurso útil.

Eso sí, habría que buscar la reacción a esta decisión en la otra parte afectada por ella, como son Xavi y el aficionado medio del Barça, y ver si están contentos con esta nueva deriva de cara a la 22/23. Lo cierto es que el Barça, que también persigue la incorporación de Raphinha, del Leeds United, prefiere al brasileño como refuerzo, ya que no exigirá un montante tan importante y, al fin y al cabo, en el delantero hay recursos útiles. Así, es más que probable que Fati, Aubameyang y Depay deban poner el gol en la 22/23.