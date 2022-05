El '9' despedido por Koeman pide volver al Camp Nou con Ferrán Torres

Luis Suárez quiere volver al FC. Barcelona. Así lo ha confirmado el periodista José Álvarez Haya quien ha asegurado que:” estaría dispuesto a bajarse el sueldo y se adaptaría a las necesidades del Barcelona”, además, concretaba que:” el Barça sabe que Luis Suárez quiere volver y le ha dicho que espere”.

La salida del uruguayo en el verano de 2020 fue por la puerta de atrás. Ronald Koeman aterrizaba en el Camp Nou, a las órdenes de Bartomeu, con la misión de realizar una revolución en el vestuario culé. Así pues, nada más llegar, su primera decisión fue realizar una llamada telefónica a Luis Suárez para comunicarle que no contaría con él para la siguiente temporada. El charrúa no daba crédito a lo que sucedía, y no le quedó otra que aceptar su decisión y buscar otro equipo, y lo encontró en La Liga: el Atlético de Madrid.

La primera temporada del uruguayo a las órdenes de Simeone fue espectacular: 21 goles en liga en 32 partidos. Cifras que ayudaron al equipo a levantar el título de Liga en el Nuevo José Zorrilla y que el delantero celebraba llamando a su familia entre lágrimas. Había vida más allá del FC. Barcelona. Pero un año después, y con 32 encuentros disputados, el ‘9’ de la selección de Uruguay ha perdido la titularidad, en detrimento de Joao Félix y Griezmann, y sus números han descendido hasta las 11 dianas por choque.

Su bajón ha sido tan drástico, que el Atlético de Madrid ha tomado la decisión de no renovar el contrato de Luis Suárez que termina en junio de 2022, y por lo tanto, el ex del Liverpool y Ajax tendrá que buscar un nuevo equipo que, tal y como ha apuntado José Álvarez Haya, podría ser de nuevo el FC. Barcelona.

El conjunto azulgrana necesita un ‘9’. Las opciones de Haaland, Lewandowski y Adeyemi ya se han descartado y Romelu Lukaku gusta, pero necesitaría encontrar la fórmula para no quebrantar las reglas del fair play financierto, por lo que la búsqueda por encontrar un atacante que acompañe el año que viene a Aubameyang y Ferrán Torres se hace cada vez más difícil. Si Joan Laporta decide finalmente hacer regresar a Luis Suárez, sería gratis, con una ficha no muy alta, y compartiendo titularidad con Aubameyang, que, aunque calidad y olfato goleador no le falta, debido a su edad, no está para jugar cada 3 días los 90 minutos. Sería una opción que el FC. Barcelona se tendría que pensar muy detenidamente, ya que, dada su actual situación económica, muchas opciones de encontrar un delantero que te asegure 15-20 goles por temporada no tiene.