Laporta activa el plan C: el Barça señala nuevo '9' y golpea al Inter

El FC. Barcelona continúa buscando un nuevo ´9´para la temporada que viene. El rendimiento de Pierre-Emerick Aubameyang está siendo del más alto nivel, sus 11 goles en 18 partidos así lo avalan, pero a pesar de ello lo ven insuficiente para poder competir por luchar de tú a tú con los grandes equipos de Europa por todos los títulos y por eso están centrando sus esfuerzos en encontrar un delantero que acompañe con otros 20 goles o más a las cifras del gabonés, pero hasta ahora, todos sus intentos han sido en vano.

Su objetivo número 1, o su ‘Plan A’ era Erling Haaland. Durante muchas semanas el noruego sonó con bastante fuerza para poder acabar la temporada que viene en el Camp Nou. El FC. Barcelona era, junto al Real Madrid y Manchester City, uno de los grandes competidores por el delantero del Borussia Dortmund, hasta tal punto que el propio Xavi Hernández llegó a viajar a Alemania para mantener un cara a cara con el pupilo de Mino Raiola, informaba L’Eportiú. Pero a partir de ahí todo se enfrió y Joan Laporta asumió que esa operación era inviable dada la crisis económica que atraviesa el club y apuntó hacia otro jugador de la Bundesliga, Robert Lewandowski.

El delantero del Bayern de Múnich se convirtió de la noche a la mañana en el ‘Plan B’ de Joan Laporta. Fueron tan fuertes los rumores acerca del malestar del polaco con el conjunto bávaro y sus intenciones de abandonar el club este verano que incluso se llegó a publicar en medios polacos que Robert Lewandowski y el FC. Barcelona habían llegado a un preacuerdo por tres años. Pero a día de hoy, todo parece haberse enfriado y el Oliver Kahn, director deportivo del equipo germano, está haciendo todo lo posible para renovar a su goleador.

Por lo tanto, tras fracasar el ‘Plan A’ y el ‘Plan B’ Joan Laporta ha decidido usar el ‘Plan C’. En este caso, según informa Sport, el FC. Barcelona ha puesto su punto de mira en el delantero del Chelsea Romelu Lukaku. El belga quiere salir y Thomas Tuchel quiere venderle, por lo que en este caso no tendría el problema de Robert Lewandowski. PSG e Inter de Milán también quieren al atacante, pero los neroazzurros solo lo quieren en calidad de cedido, una vía que también está estudiando el conjunto azulgrana para intentar acometer una operación que el verano anterior le costó al conjunto londinense 113 millones de euros.

El FC. Barcelona no está preparado para asumir el precio de un traspaso de tal envergadura, pero sí una cesión, quizás con opción a compra, y el pago de su ficha. Pero el PSG no se lo pondrá fácil, ven al belga como sustituto de Mbappé y el Inter desea formar una dupla letal con Dybala y Lukaku y además cuenta con el deseo del jugador de regresar a su ex equipo. La carrera por el delantero del Chelsea ha comenzado, veremos quien la gana.