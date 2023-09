El adiós de Ansu Fati les dio las llaves del Barça: el capricho de Laporta frena a tres cracks culés

Punto final a un mercado frenético en can Barça, pese a la imposibilidad de cerrar grandes incorporaciones por parte del conjunto blaugrana por culpa de la maltrecha economía del club, la magnífica gestión hecha por parte de la directiva a la hora de buscar soluciones ha permitido que Joao Félix, uno de los anhelos personales de Joan Laporta llegue a Montjuïc sobre la campana, un fichaje de última hora que, pese a ser de gran calidad, no hará feliz a todos en el Barça, donde frena el ascenso de una de las sorpresas de la temporada.

Recuperada su confianza, Ferran se topa con otro muro

El comienzo de temporada de Ferran Torres ha sido de lo más esperanzador, el Tiburón ha llegado en plena forma, tanto mental como física, a la nueva compaña 23/24, donde, pese a no haber sido titular, ya suma dos goles, siendo así el máximo goleador del equipo y una de las mejores noticias de las últimas semanas junto con Lamine Yamal.

En esta línea, con la cesión de Ansu Fati al Brighton, se allanaba el camino para ambos jugadores, pues sin el canterano, había menos competencia y entrar en la rotación del equipo pasaba a estar garantizado para ambos jugadores.

Sin embargo, pese a ser las dos mejores notas positivas de la temporada y a no necesitar de más refuerzos, Joan Laporta ha optado por no poner ninguna facilidad a ambos jugadores, mediante la cesión de Joao Félix, que llega al Barça para acompañar a Robert Lewandowski en la delantera, dejando así, un hueco mínimo a Ferran Torres y a Lamine Yamal, que si Joao es titular, pasarán a acompañar a Xavi en el banquillo a la espera de oportunidades como suplentes.

Con Raphinha la ecuación es todavía peor

Además, por si fuera poco, Raphinha estará de regreso tras la expulsión ante el Getafe y apunta a la titularidad. El carioca comenzó la temporada siendo el dueño del extremo derecho y, pese a la explosión de Lamine Yamal, parece complicado imaginar un escenario donde Raphinha no sea titular. Sin embargo, la llegada de Joao deja también en el aire la posición del ex del Leeds, que ha demostrado tener un carácter volátil y no estar listo para asumir una suplencia tan temprana, especialmente tras el adiós de Osumane Dembélé que le dejó en bandeja la titularidad.