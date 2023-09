El bombazo João Félix enfurece a Xavi y el vestuario: motín en el Barça, con Gavi y Yamal al frente

El FC Barcelona buscaba un desenlace para más de un jugador en tiempo récord, menos de 24 h de un cierre de mercado con dos nombres propios en clave culé: João Cancelo y el más dudoso para el vestuario, João Félix. El jugador portugués del Atlético de Madrid había conseguido que los dos clubs se entendieran y su fichaje por la entidad catalana se hiciera posible. Sobre ello, Mateu Alemany ha hablado de las mejoras que puede ofrecer esta pieza, pero tanto Xavi como muchos integrantes de la plantilla, dudan. Y mucho.

Los que deberían irse

Más allá de equilibrar las cuentas que pedía el Atleti para que exista amortización de la gran inversión en su día en el Benfica (126M), del fair play financiero culé o del sueldo y condiciones del jugador luso, lo cierto es que el Barça necesita ahora que se abran huecos en la plantilla, donde en ataque el gran señalado para salir sería Abde, un encarador puro, un jugador de banda. Eric García y Marcos Alonso también están entre las posibles salidas, y algunas de ellas deberán llevarse a efecto debido a que los dos portugueses lo exigen, siendo lo de Félix oficial: llega cedido.

Una posición que ni existe ni se necesita

Pero vayamos al principal problema, el que más dudas genera en Xavi y la plantilla: el deportivo. João no es un jugador de banda, luego habría que crearle hueco en el once, y ahí hay problemas con varios intocables, entre ellos Gavi y Lamine Yamal. Al último, por su facilidad para el desborde y su perfil profundo, Xavi no lo quiere sentar, pero, claro, no hay sitio para todos. Y con Gavi la cosa es todavía más peliaguda. Ya con Pedri, Romeu, De Jong y Gundogan en el once, el de Los Palacios sufría, pero la inclusión de João Félix irá directamente a amenazar su protagonismo y sus minutos.

Decía Alemany que João Félix añadiría “cosas a la plantilla del Barça que hasta ahora no las estamos viendo”, pero, ¿qué cosas? Ni Xavi las ve, es más, el entrenador no ha pedido al menino de ouro y avisa de esta situación, que puede generar problemas con un jugador que ha demostrado ser conflictivo. El Barça actual -hablando desde la perspectiva en que Pedri está sano- juega con dos piezas de ataque, donde uno será siempre Lewandowski, y cuatro medios, por eso con João no salen las cuentas porque Gavi y Yamal no podrán cohabitar con él si se mantiene los cuatro centrocampistas, amén del perjuicio a Ferran Torres, el mejor goleador del Barça en este arranque. O lo que es lo mismo, pocos ven esa mejora, máxime cuando João no es un goleador consumado.

Por todo ello, se entiende la incredulidad de la plantilla culé con el fichaje en este mercado del jugador del Atlético de Madrid, que parece una imposición desde arriba, desde el palco, más que una proposición desde abajo, desde el césped.