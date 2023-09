Revolución de Xavi con João y El Sadar y Rodrygo y Bellingham dan la bienvenida a un nuevo 11

La cuarta jornada de liga es clave por el simple hecho de ser importante, como todas las demás, pero sobre todo porque llega justo antes de un parón por selecciones y del cierre mercado de fichajes, lo que, tras un mal resultado, deja muchas dudas. No habrá respuesta rápida y no habrá más refuerzos. Por eso Xavi afronta la primera revolución tras ingresar en su plantilla a un João Félix que genera dudas, a la par que Rodrygo Goes y Jude Bellingham darán la bienvenida a un nuevo once ante el Getafe.

El menino de ouro, un problema

Ya hemos resaltado en Don Balón los problemas que genera la llegada del luso al Barcelona, tanto de vestuario como tácticos, pero el Barça ha apostado por el jugador portugués y este ha llegado para jugar, so pena de montar otra pataleta, así que Xavi necesita ir abriéndole hueco desde este fin de semana en El Sadar (domingo, 21.00, hora española), un campo, el de Osasuna, complicado, en el que no será titular, pero deberán ir preparándole su importante peso en el equipo.

Entrada a otras caras o no

Para el choque, que debe ser de confirmación, del Real Madrid ante el Getafe (sábado, 16.15, hora española), los blancos van a cambiar su once por la lesión de Vinicius Júnior, pero quizá existan más rotaciones con respecto al equipo base que ha tomado Ancelotti como referencia esta temporada. Así, lo primero es confirmar si Joselu será el recambio de Vini junto a Bellingham y Rodrygo. Por otro lado, los cuatro centrocampistas pueden cambiar cromos, dejando entrada en el once a Modric y/o Kroos.

El partido de la jornada

Con el lío por Yannick Carrasco y João Félix aún latente, el Atleti quiere mantener el pulso de Barça y Madrid y vencer (domingo, 18.30, hora española) a otro de los gallitos de la liga, un Sevilla que llega a cero al Metropolitano antes del parón por selecciones y de la Champions League.