El Aleti se aprovecha de la crisis del Barça y suma un socio para Le Normand; festeja el Cholo

El defensa francés, Clement Lenglet, renovó contrato por el Barça hasta 2027 y jugará cedido esta temporada en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. De esta forma, el club catalán puede repartir su salario en más años para liberar masa salarial correspondiente al ‘fair play’.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el futbolista de 20 años tiene todo acordado para sumarse al Colchonero, después de ampliar su contrato en FC Barcelona. “La cesión es sin opción de compra y el Atlético pagaría parte principal del salario”.

Con esta incorporación el Aleti tendrá en cancha una dupla central totalmente nueva para esta temporada. Además de Lenglet, el Colchonero ya había fichado a Robin Le Normand de la Real Sociedad.

🚨🔴⚪️ Clement Lenglet to Atlético Madrid, here we go!



Understand Lenglet will EXTEND his contract at Barcelona for one more year until 2027 and leave on straight loan.



NO buy option, Atlético will pay main part of the salary.



Medical tests also booked. ✅ pic.twitter.com/soU4R6N1Be