El as en la manga de Xavi para la delantera: desespera a Boehly y solo quiere jugar en el Barça

En el pasado mercado invernal, el Barcelona estaba en busca de un delantero centro de garantías capaz de suplir a Lewandowski en aquellas noches en las que el polaco no estuviera disponible y Xavi tenía muy claro quien era su hombre, Pierre Emerick Aubameyang, el delantero del Chelsea que no cuenta para Graham Potter gustaba mucho al técnico blaugrana.

Ante esta situación, el delantero africano pidió salir del club londinense para poder volver a fichar por el conjunto blaugrana. Sin embargo, pese a que el Chelsea no puso problemas, había todo un conjunto de normas de LaLiga y la FIFA que imposibilitaron que el fichaje se realizara en invierno. Todo ello abrió la opción que Auba dejara Europa para aterrizar a la MLS. Sin embargo, el gabonés no está por la labor de dejar la máxima élite y según cuenta The Telegraph, habría decidido quedarse en Inglaterra esta temporada.

Chelsea y LAFC ya tenían un acuerdo cerrado para la salida de Aubameyang, pero el mismo jugador habría roto con el conjunto angelino con la clara intención de ganarse un puesto este año en el Chelsea y salir el próximo mercado de varano en dirección al Barça, donde se reencontraría con Xavi, quien fue capaz de sacar a relucir la mejor versión del que fuera ariete estrella del Arsenal.

En el Camp Nou hay un gran recuerdo del breve pero exitoso periplo de Aubameyang vistiendo la elástica blaugrana. En los 17 partidos que disputó en LaLiga, fue capaz de anotar 11 goles y dar una asistencia. Unos números impresionantes teniendo en cuenta que llegó en enero después de estar durante meses apartado de la disciplina de su antiguo equipo, el Arsenal. El gabonés no entendió de tiempos de adaptación y se puso a marcar goles desde que aterrizó en la ciudad condal.

Ahora, poco más de un año después de su fichaje por el Barcelona, Auba tiene decidido que quiere volver a estar bajo las órdenes de Xavi Hernández, con quien se entendió a la perfección y fue capaz de recuperar su sonrisa y su mejor versión.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que el Barcelona está negociando la incorporación de otro goleador, Vitor Roque, la perla brasileña podría llegar para ocupar el puesto de 9 suplente y si su fichaje se hiciera realidad, podría complicar la vuelta de Aubameyang. Ya que el hueco de sustituto de Lewandowski quedaría más que cubierto por un jugador mucho más joven y con enorme potencial.