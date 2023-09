El ascenso de João Félix topa con Gavi y Pedri, que ya tiene fecha: Gundogan y De Jong no lo ven

Si hay un jugador en el Barça que en el mínimo espacio de tiempo se ha ganado estar en el once de Xavi, incluso por encima de Lamine Yamal, es João Félix, el futbolista que ha dado un plus de calidad a los culés ante Betis y Antwerp, a los que el Barça endosó cinco goles. Y si bien no se discute, al menos por el momento, que el menino de ouro sea parte del 11, a Pedri se le ha puesto fecha de retorno, lo que implica empezar a colocar piezas clave en el esquema, siendo algunos planteamientos contrarios a la disciplina implantada por Gundogan, De Jong, Romeu y Gavi.

Antes del Clásico, en el mes de octubre

Como las lesiones de Pedri, uno de los jugadores innegociables para Xavi, son recurrentes, el Barça va con pies de plomo con el jugador canario, al que no van a forzar; ahora bien, el joven futbolista acorta plazos y va pidiendo sitio, lo que toca de cerca a Gavi, que hace sus funciones en la actualidad. Posiblemente el 8 azulgrana pueda saltar al terreno de juego ante el Athletic Club de Bilbao, justo antes del duelo de Champions League ante el Shakhtar Donetsk y el de liga ante el Real Madrid, en el Clásico, pero la duda no es esa, sino, ¿qué once luciría el Barça para uno de los duelos de la temporada?

Teniendo en cuenta el estado de forma de João Félix, que no haya más lesiones y que el tinerfeño se recupere a tiempo, ante los bilbaínos -o después, en Liga de Campeones- Xavi sí tendrá que decidir dos asuntos de vértigo: uno tiene que ver con el equilibrio que representa su triunvirato organizador, formado por Ilkay Gundogan, Oriol Romeu y Frenkie de Jong, los cuales aportan juntos más seguridad en la salida de balón, el repliegue y la distribución. En tal caso, entrando Pedri junto a ellos, solo João y Lewandowski se liberarían de la criba; Gavi, Yamal, Raphinha y el resto deberían esperar su momento en el banco.

Hay otras posibilidades, que pasan por sentar a Romeu (o Gundogan), el jugador más dotado para guardar el orden en el plano defensivo, y buscar un tridente de ataque con Gavi, João y Lewandowski. También cabría la opción de dar entrada a Yamal, Ferran o Raphinha por banda derecha para dar más profundidad al bloque, en cuyo caso tanto Romeu (o Gundogan) como Gavi serían los damnificados. En definitiva, la vuelta de Pedri se espera como el comer en can Barça, pero también marca el momento en el que Xavi tendrá que verdaderamente poner etiquetas de titulares y suplentes.