El Atleti cae ante el Madrid: su fichaje pone en evidencia a Simeone

Hubo una época en la cambiar el Real Madrid por el Atlético de Madrid, o viceversa, significaba traición y años constantes de pitidos y silbidos en los estadios del equipo del que uno procedía. Mudarse al equipo del máximo rival era casi una sentencia para la afición, los hinchas no olvidan y no perdonan que cambien su club por el de su mayor enemigo, si no que se lo digan a Thibaut Courtois, que a pesar de haber estado entre medias en el Chelsea, su llegada al conjunto blanco no ha sentado nada bien a los colchoneros y han llegado a levantar su placa incluyo del Paseo de las Leyendas.

Pero Thibaut Courtois no es el único caso de intercambio de cromos entre Real Madrid y Atlético de Madrid a lo largo de su historia. Jugadores como Luis Aragonés, Solari, Raúl González Blanco, Schuster o Jose Antonio Reyes, entre otros muchos, también han cambiado de un equipo a otro, y más recientemente Juanfran Torres y Filipe Luis, con los que los de Simeone han tenido un pasado muy exitoso.

A pesar de los constantes intercambios entre ambos clubes, a la afición rojiblanca se le empieza a acaba la paciencia con la nueva política de fichajes de la directiva colchonera, y es que a día de hoy, el Real Madrid tiene en la plantilla del Atlético de Madrid más canteranos que el propio conjunto rojiblanco. Tras el fichaje de Sergio Reguilón, algo que no ha sentado bien en el Cívitas Metropolitano, ya son cuatro los canteranos madridistas que hoy portan la elástica rojiblanca: Álvaro Morata, Marcos Llorente y Mario Hermoso.

Por si esto no fuera suficiente para enfurecer a la afición rojiblanca, Diego Pablo Simeone da aún más motivos a la hinchada para que estén cabreados con el club, ya que, a día de hoy, en el primer equipo del Atlético de Madrid solo se encuentran únicamente dos canteranos, y uno acaba de regresar de una cesión al Chelsea: Koke y Saúl ÑÍguez Un balance de 4-2 que no ha pasado desapercibido por la afición y la cual muestra su descontento ante la política de fichajes que está realizando el club en los últimos años y que parece estar perdiendo la identidad del equipo. Lo cierto es que este verano el ‘Cholo’ podría haberse quedado con Sergio Camello, Riguelme o Manu Sánchez y optar por hombres de la casa, pero en lugar de eso, ha decidido quedar con Morata y fichar a Reguilón. Veremos como le sale la jugada al Atlético de Madrid, pero sus seguidores tienen motivos más que suficientes para estar a disgusto.