El Atleti y Simeone ya conocen el precio por el socio de Messi: 40M

Como os venimos contando en Don Balón, el nombre de Alexis Mac Allister se ha colado en las agendas de varios de los clubes más grandes de Europa, a raíz del gran Mundial de Qatar 2022 que protagonizó el centrocampista del Brighton, convirtiéndose en uno de los socios predilectos de Leo Messi dentro del terreno de juego. Entre otros, el Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos que más se ha interesado en el futbolista argentino y, como tal, es uno de los favoritos para hacerse con sus servicios, junto a Liverpool, Juventus y Borussia Dortmund.

Para todos ellos, pero especialmente para el Atleti del Cholo Simeone que tiene a Mac Allister como un fichaje prioritario, el diario italiano Repubblica ha afirmado que el Brighton and Hove Albion no solo está abierto a vender al futbolista, sino que además ya le habría fijado precio de salida en 40 millones de euros. Un precio que, por otra parte, podría ser asequible, económicamente hablando, para el Atlético de Madrid, a pesar de las complicaciones financieras por las que pasa el club. Asimismo, a sus 24 años de edad, su salario no sería un inconveniente, ya que actualmente cobra 570.000 euros anuales, según datos de Foot Mercato.

Por su parte, el conjunto rojiblanco también cuenta con el deseo del futbolista a su favor, ya que, como contamos ayer en Don Balón, Mac Allister vería con buenos ojos salir del Brighton, si bien su prioridad sería la de recalar en la Juventus. Sea como sea, el deseo de querer probar una aventura fuera de Inglaterra se podría convertir en un aliado más para Simeone en su objetivo de intentar convencer a su compatriota para que se una a sus compañeros en la albiceleste Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

Por supuesto, no cabe ninguna duda de que futbolísticamente la incorporación de Alexis Mac Allister supondría un soplo de aire fresco para el conjunto entrenado por el Cholo que, sin duda alguna, necesita reaccionar en la temporada, tras un pésimo arranque de curso en el que ya ha dicho prácticamente adiós a la liga y no consiguió pasar de la última posición en la fase de grupos en la UEFA Champions League. Por lo pronto, el Atlético de Madrid ya conoce que el precio del centrocampista argentino se moverá en torno a los 40 millones de euros.