El Atleti lidera la puja por el socio de Messi: pieza top para Simeone

No cabe ninguna duda de que el Mundial de Qatar 2022 pasará a la historia y será recordado por ser el ascenso definitivo de Leo Messi al Olimpo particular del fútbol. Después de prácticamente toda una carrera deportiva intentándolo, la pulga logró levantar el último título que le faltaba por ganar, llevando de esta manera a Argentina a lo más alto, con la consecución de la Copa del Mundo. Sin embargo, en su particular camino, el atacante del Paris Saint-Germain no estuvo solo y, si bien el ‘10’ fue la pieza angular del equipo, varios de sus compañeros dieron un paso adelante para convertir a la albiceleste en un equipo muy competitivo.

Sin ir más lejos, nombres como los de Enzo Fernández, Julián Álvarez o Alexis Mac Allister (todos ellos empezaron la cita mundialista siendo suplentes) se reivindicaron y lograron asentarse en el once inicial de Scaloni, siendo, además, piezas muy importantes para el equipo por sus actuaciones. Unas actuaciones que, por otro lado, han llamado la atención de varios clubes que se han interesado en sus fichajes. Especialmente en el de Mac Allister que, según informa Daily Mail, ha despertado el interés de Atlético de Madrid, Tottenham y Arsenal en una puja que actualmente lideran los colchoneros.

En este sentido, y siempre de acuerdo con la información del medio citado, el equipo entrenado por el Cholo Simeone considera la incorporación del centrocampista argentino como un fichaje prioritario, mientras que los Spurs y los gunners estarían priorizando otras incorporaciones por delante de la de Mac Allister, lo que, a la práctica, dejaría al Atleti como el club mejor posicionado para hacerse con los servicios del futbolista del Brighton. Si más no, los rojiblancos son los que más interés están mostrando hasta la fecha.

Ahora bien, igual de cierto es que, a pesar del enorme interés que existe en el Wanda Metropolitano por fichar a Mac Allister, su hipotética llegada al Atlético de Madrid estará supeditada a que el conjunto entrenado por Simeone pueda llegar a un acuerdo con Brighton que, según informan desde Inglaterra, estaría pidiendo alrededor de 45 millones de euros por su futbolista. Un precio un tanto elevado para un club que no está pasando por su mejor momento, en lo que respecta a la faceta económica, pero que, de apostar por él, seguro que supondría un enorme salto de calidad en la plantilla colchonera, ya que añadiría a un centrocampista muy dinámico y habilidoso, capaz de ser determinante en los encuentros. Al menos así lo demostró en la pasada Copa del Mundo donde, como comentamos, se convirtió en uno de los socios predilectos de Leo Messi.