El Atlético roto por Pogba: el desafío de Simeone en peligro, Mou KO

Cuando parecía haberse asentado el mercado para algunos clubes importantes, las temidas lesiones han hecho acto de presencia. El buen camino que estaba tomando la Juventus a la hora de reforzar su plantilla, se ha visto mermado por un contratiempo físico del hombre que volvía al equipo que le ensalzó en Europa, Paul Pogba. El mediocentro francés ha sufrido una lesión en el menisco de su rodilla que requiere de cirugía, lo cual ha obligado a la ‘Vecchia Signora’ a activar un plan ‘B’ ante la tan trascendental baja y el inminente comienzo de la temporada.



En ésas, es donde aparece el Atlético de Simeone, donde la Juventus sonde la posibilidad de hacerse con Saúl como reemplazo del malogrado ex del Manchester United. El canterano rojiblanco había perdido tirón entre los grandes de Europa dado el mal año que viene de realizar en el Chelsea, sin embargo una emergencia le puede situar de nuevo rindiendo para los intereses de un equipo top. Todo ante los ojos de un José Mourinho que estaba pendiente de la situación del español dentro del atractivo proyecto que el técnico portugués está diseñando para la Roma.



Lo cierto es que sobre Saúl pesa la losa de que no es del gusto de Simeone en el Atlético de Madrid. Aunque a decir verdad, el ‘Cholo’ nunca llegó a reconocer que el centrocampista rojiblanco no entrara en sus planes. Es más, en el año de la conquista de la Liga por parte de los colchoneros, el técnico argentino alabó el papel de Saúl como hombre clave ya fuera dentro del once como desde el banquillo, ya que entendía que dotaba al equipo de la fortaleza necesaria para gobernar los partidos que se ponían complicados.



El que llegara a ser uno de los capitanes del Atlético, no terminó de verlo de la misma forma, y el hecho de acabar muchos partidos jugando en una posición distinta a la suya, la de carrilero izquierdo, terminó de convencerle de abandonar el club. Un viaje del que ahora regresa entrando en los planes de Simeone para una temporada de desafíos en el entorno colchonero.