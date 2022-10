Laporta claudica con Haaland, pero no con la otra estrella de Dortmund

Quizá tener pasado vinculado al Borussia Dortmund sirva a Jürgen Klopp en el asunto que os traemos, pero lo cierto es que el FC Barcelona se ha metido de lleno en la pelea por la otra perla del conjunto alemán y quiere que sea suyo en próximas ventanas de fichajes. Joan Laporta se lo ha dejado claro a todos los estamentos del club y cree que puede vencer en esta batalla en la que, además de los reds, que llevan ventaja, también están el Real Madrid y el PSG. Sí, Erling Haaland se le fue a Laporta, cosa que pretende subsanar con otra joya venida del Dortmund.

Efectivamente hablamos del delantero del Dortmund de 17 años Youssoufa Moukoko, un caramelo de cara a junio de 2023. Informa Daily Mail que en efecto es el conjunto de Anfield quien más adelantado está en las negociaciones por el jovencísimo futbolista del Dortmund, sin embargo también se resalta que el Barça no le pierde la cara a este asunto y pretende imponer su proposición a la del conjunto de la Premier League, cosa que no será sencilla.

Cabe decir en contra de la propuesta del Barcelona que los otros tres equipos señalados como pretendientes del camerunés -es decir, como os comentamos, Real Madrid, el propio Liverpool y el Paris Saint-Germain- poseen una realidad económica mucho más halagüeña a la hora de hacer una propuesta millonaria que la culé, incluso por una perla de futuro; ahora bien, la baza azulgrana pasa por un componente diferente: el deportivo.

Partiendo de la base de que la historia del Barça no puede mejorar la de Liverpool o Real Madrid, en el Camp Nou si pretenden hacerle llegar al jugador del Signal Iduna Park una propuesta atrayente, de futuro, donde su talento pueda unirse al de otros jóvenes que ya están triunfando en can Barça, como Gavi, Pedri y Ansu Fati. Sin ir más lejos, el Barça ha conseguido los últimos premios más importantes a jóvenes jugadores, lo que puede ser determinante en este asunto: en el Barça no importa la edad; si uno es bueno, juega.

Moukoko acaba contrato en junio y es uno de los grandes atractivos del mercado, donde el Barça, como ven, tiene puestos uno de sus mayores focos. Y el jugador lo merece. A todas luces Laporta tiene una cosa clara: se le escapó Haaland y, si el jugador noruego tiene cláusula de salida en 2024, también lo hará; pero Moukoko debe ser otra historia.