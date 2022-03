El Barça, a la caza de estrellas a coste cero: estos son sus objetivos

Habrán oído hablar de Jason Denayer, Cesar Azpilicueta, Paul Pogba o Andreas Cristensen, pues bien, solo son cuatro de las múltiples opciones que tienen los de Joan Laporta para lograr realizar operaciones a coste cero en el próximo mercado de fichajes.

El FC Barcelona atraviesa una de las peores situaciones económicas de su historia. Por lo que para conformar la plantilla de la próxima temporada necesitan hacer muy bien las cuentas y estudiar el mercado para hacerse con las adquisiciones más asequibles. Un trabajo que, en principio, puede parecer complicado, pero no es el caso porque coincide que este verano hay muchas joyas que pasarán a ser agentes libres.

Es decir, existen muchos futbolistas de primer nivel y con gran calidad que finalizan sus actuales contratos y podrán firmar con nuevos clubes, sin obligar a los mismos a tener que pagar su cláusula de rescisión. Todo un negocio que al Barça parece encantarle.

Agentes libres

Dejando a un lado a Azpilicueta y a los ya citados, la lista de los futbolistas tanteados por los culés para esta temporada parece interminable: Cavani, Milan Skiriniar, Frank Kessie, Coulibaly, ...

No todo es negro en el Can Barça, el club acaba de firmar recientemente un acuerdo con Spotify por el cual recibirán una cuantiosa inyección de capital. En concreto, el acuerdo de patrocinio firmado con la plataforma sueca para las cuatro próximas temporadas dejará en Barcelona un total de 70 millones por año. Cantidad que dará un pequeño respiro a los catalanes.

No hay que olvidar que los catalanes siguen barajando la posibilidad de hacerse con Erling Halaand y, a pesar de que las negociaciones varien día sí y día también, la directiva blaugrana tendría en mente realizar un gran desembolso por el alemán. No hay otra opción, ya se sabe que la joven promesa no es barata y que su fichaje estará al alcance de muy pocos.

Ahorrando por un lado y recogiendo por otro el FC Barcelona podría hacer frente a nuevas incorporaciones para armar su proyecto para la próxima temporada, pero intentarán, como ya han dejado claro, acercarse a los agentes libres en la medida de lo posible.