El Barça, Aubameyang y Diego Costa, entre las bombas finales de enero

Hoy es 31 de enero y eso significa que los clubs que así lo deseen solamente tienen unas horas por delante para reforzar sus plantillas con vistas al segundo tramo de la campaña. En este sentido, aunque ya se han producido movimientos de alto calibre como el de Luis Díaz al Liverpool, Ferran Torres al FC Barcelona o Dusan Vlahovic a la Juventus, hay otros futbolistas de renombre que están muy pendientes de resolver su futuro de una forma óptima para sus intereses, como Pierre Emerick Aubameyang, Diego Costa y Ousmane Dembélé.

El caso del jugador del Barça es el que más ajetreo está acusando ya que la polémica derivada de su no renovación con el conjunto blaugrana, al menos por los términos ofrecidos por Joan Laporta, ha provocado que la directiva culé esté tratando de desprenderse del atacante galo de 24 años en este mismo mercado invernal.

Pero eso no es todo, ya que la salida de Dembélé, a su vez, podría permitir la llegada a la Ciudad Condal del delantero gabonés del Arsenal. La mala relación entre Mikel Arteta y el africano de 32 años ha provocado que el '9' apenas haya entrado en juego durante los últimos meses y por ello el conjunto inglés está dispuesto a aceptar su salida. Es cierto que los Gunners están intentando certificar esta de forma definitiva con un traspaso, pero la del Barça es la única tentativa que ha llamado la atención del delantero y el conjunto blaugrana solamente podría permitirse su llegada en forma de cesión, eso sí, si antes sale Ousmane del equipo.

Además de estos dos futbolistas de nivel, Diego Costa es otro de los jugadores que están dando mucho que hablar en estos últimos días de mercado invernal de 2022. El ex del Chelsea y Atlético de Madrid, entre otros, quedó libre al finalizar la pasada campaña y desde ese momento el ariete hispano brasileño no se ha comprometido con ningún club europeo, solo con el Atlético Mineiro. No obstante, ahora el futbolista cuenta con una oferta en LaLiga, la del Getafe, y con varios clubs interesados en él entre las mejores ligas del continente, como la Salernitana o el Aston Villa.

En definitiva, solamente quedan unas horas para que estos posibles movimientos puedan hacerse oficial y el FC Barcelona es el club de renombre que más atención acaparará en este 31 de enero. Dembélé, Aubameyang y Costa son los ejemplos más mediáticos, pero otros futbolistas como Bryan Gil, Renan Lodi o Kalvin Phillips también podrían protagonizar bombazos de última hora.