El Barça decepciona a Lewandowski: adiós a la Champions y a Messi

El FC. Barcelona ha presentado la liquidación del ejercicio económico de la temporada 2021/2022 y los presupuestos del año 2022/2023. Las previsiones han sido mejores de las esperadas gracias a las palancas económicas de Joan Laporta y el club económicamente hablando ha podido salir adelante, pero no es suficiente para realizar unas de las grandes operaciones en las que llevan trabajando el conjunto azulgrana varios meses, la vuelta de Lionel Messi.

Los rumores han aumentado los últimos días debido a las informaciones que han aparecido en los medios franceses de una posible negativa de Lionel Messi a renovar su contrato con el PSG, el cual acaba en junio de 2023. El Vicepresidente económico del club, junto a Joan Laporta ya no pueden esquivar el asunto por más tiempo, lo han tenido a escondidas durante mucho tiempo, pero en la presentación del ejercicio presupuestario, Eduard Romeu volvió a se preguntado sobre este tema y ya no lo evitaba:” siempre tendrá las puertas del club abiertas”, respondía.

El problema con Lionel Messi es el de siempre, y por el que abandonó el FC. Barcelona en el verano de 2021, el alto salario. El conjunto azulgrana está empeñado en rebajar el próximo verano la masa salarial, ya se ha desprendido de uno de los salarios más alto de la plantilla como es el de Antoine Griezmann, gracias a su fichaje por el Atlético de Madrid hasta 2026 por 20 millones de euros, y su intención es deshacerse de algún otro como el de Sergio Busquets o Jordi Alba el próximo verano. Por eso, el fichaje de Messi no es tan sencillo como parece, pese a que ambas partes tengan la voluntad de volver a cruzar sus caminos.

“No lo tengo incluido en los presupuestos. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica”. Sentenciaba Romeu respecto al tema Messi. También fue preguntado el Vicepresidente económico del FC. Barcelona sobre los objetivos del club este curso tras la última derrota del conjunto azulgrana ante el Inter de Milán en la Champions League, a lo que respondió con total sinceridad:” Los presupuestos siempre son ambiciosos, pero este es conservador. Yo soy así de atrevido. En el presupuesto de este año contemplamos ganar la liga y llegar a cuartos de final”, comentaba en rueda de prensa.

Llegar a cuartos de final, pero no levantar el título. Una realidad que decepciona a Robert Lewandowski, el cual fichó por el FC. Barcelona con la intención de volver a ganar la Champions League, y más después de la gran inversión económica realizada este verano, pero, ni siquiera el propio club cree que pueda llegar más lejos que los cuartos de final. Parece que la recuperación económica es un hecho, pero que la deportiva aún tardará en llegar. Lewandowski podría quedarse este año sin Champions League y, si tampoco ganan la liga y las previsiones presupuestarias no se cumple, sin coincidir con Leo Messi, ya que su alto salario implica su llegada de por sí, pero más aún si no se cumplen los objetivos que conllevan detrás muchos ingresos en las arcas del club.