El eterno rival baja de la nube a Laporta, Xavi y Deco: la negativa al Barça va a hacer mucho daño

Hubo un tiempo durante el pasado mercado de fichajes veraniego en el que las incorporaciones de Ilkay Gundogan y Oriol Romeu estaban de un día para otro tan hechas como deshechas para el Barça, tan cerca como lejos, y entre ese espacio se pudo colar un jugador que era emblema del eterno rival del Barça y al que Laporta y Xavi no tuvieron reparos en tratar de contratar. Pero les dio largas, en la que es una negativa que hace daño a un proyecto culé que con la llegada de João Félix va viento en popa.

Dicho de otra forma, la llegada, trabajada, de Romeu bien pudo haber sido otra, la de un integrante del Espanyol. O lo que es lo mismo, el Barça trató de fichar a Sergi Darder antes que al ex del Girona, y si no antes, si con preferencia, como reveló el jugador del Mallorca en Radio Catalunya. “He rechazado ofertas de equipos rivales al Espanyol para no perjudicarles, cuando para mí eran mucho más interesantes, deportiva y económicamente”, empezaba diciendo Darder, que justificó su negativa al Barça: “cuando te llega una oferta del Barça , aunque seas del Espanyol o del Madrid, te pones nervioso y lo piensas. Pero cuando lo piensas fríamente, dices 'es imposible’”.

De todo ello se deriva que Darder fue una opción prioritaria por delante de Romeu, una que no salió en clave azulgrana por la afinidad que une a l futbolista catalán con el rival capitalino del FC Barcelona, un Espanyol que perdió la categoría. Es más, el mediocampista aseguró en dicha entrevista que ya tenía decidida su marcha del conjunto catalán por su descenso, y aún con todo dio largas al Barça, finalmente firmando por el Mallorca.

Otro ilustre por la misma vía y razón

Recuerda esta situación a la que en su día señaló al actual entrenador del Chelsea y ex, entre otros, del Paris Saint-Germain, un Mauricio Pochettino que se cansó de esperar al Real Madrid y llegó a decir que no dirigiría al Barça. Es verdad que luego se retractó de sus palabras, pero como sucede con el de Artá, el argentino tiene pasado perico, donde militó durante cinco temporadas, de 2008 a 2013.