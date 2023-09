Éxtasis de Casemiro; duelo para Reguilón: Zidane mira al United, rompe a Ten Hag y hunde al Bernabéu

Basta que haya surgido el nombre de Zinedine Zidane, que los aficionados del fútbol en general pero sobre todo del Manchester United en particular le rindan culto, para que las esperanzas de Erik ten Hag de reconducir la precaria situación de los red devils tope con una ilusión irrefrenable, como es la del galo, una que ya campa a sus anchas por Old Trafford. Sea por la simpatía y admiración que le guarda el mundo del balompié o por sus gestas en el Real Madrid, Zizou ilusiona ya más al hincha de los diablos rojos que el técnico neerlandés; es, por tanto, el bombazo del mercado. Ni que decir tiene que Casemiro y no tanto Reguilón se alegra de esta opción. Si el francés acepta, las esperanzas de una tercera etapa en el Santiago Bernabéu, tras la marcha de Ancelotti, se diluyen.

No es la primera vez

Ya en el pasado no tan remoto surgió el nombre del ex técnico del Real Madrid como candidato a ponerse al frente de uno de los verdaderamente grandes del fútbol europeo, un club, el United, que no levanta cabeza desde la salida de sir Alex Ferguson. Ni los millones ni el cambio continuo de jugadores y entrenadores han dado estabilidad a la entidad, por lo que se cree en el Teatro de los sueños que donde Mourinho, Solskjaer, Rangnick o Ten Hag ha fracasado, Zinedine Zidane triunfará, por una sencilla razón.

Zizou, más allá de la leyenda que es como entrenador y gestor de egos de grandes cracks pese a su corta trayectoria, es la figura más indicada porque es de los pocos exjugadores que han sido más sobre un terreno de juego de lo que son (y posiblemente serán) todos los jugadores de la actual plantilla inglesa; es decir, al respeto que se le rendiría en el vestuario por ser el nuevo entrenador se uniría el hecho de que no solo en la grada, sino también entre la plantilla se le admira por sus gestas ganadas sobre el tapete verde. Y esto es clave hoy en día en un grupo plagado de estrellas, como es el United.

Football Transfers se ha hecho eco de una posibilidad que, al parecer, ya se está sopesando seriamente en las oficinas del gigante inglés. Recordemos que el francés ha logrado en seis temporadas como entrenador, tres Champions League y once títulos, entre ellos dos ligas españolas. Por su parte, Ten Hag, en su segunda temporada en el United tan solo ha logrado un título y en esta campaña tiene al equipo, tras otro ingente gasto en el mercado, decimotercero, a nueve puntos del líder y con solo cinco jornadas disputadas, amén de haber perdido el único duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Casemiro y Reguilón son parte afectada si ocurre este cambio, con el pivote como gran ganador con el cambio y el lateral gran damnificado, al menos si nos remitimos a lo sucedido con ellos en el club blanco.