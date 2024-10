El Barça retrata a Florentino Pérez: pudo tener a Casadó, Fermín y Cubarsí y prefirió a Tchouameni

El Barça está mejor que el Madrid, es un hecho, pero aunque esta afirmación aún necesita refrendarse este sábado en el Bernabéu, lo cierto es que desde que comenzara el curso los culés y su política actual han sacado los colores a la homóloga de Florentino Pérez, hasta el punto de hacer sangrante la comparativa.

Nueve jugadores de diferencia

Si miramos las dos victorias respectivas de los dos grandes del fútbol español en la última jornada de la Champions League ante Dortmund y Bayern veremos de lo que hablamos. El Real Madrid consiguió remontar el choque contra los alemanes de la mano de Vinicius, Lucas y Rüdiger; mientras que el Barça logró su victoria con Raphinha y Lewandowski como protagonistas; pues bien, esa es la única ganancia blanca en este asunto: que los merengues tuvieron un canterano de goleador y los blaugranas no.

Porque si nos fijamos en todo lo demás, el Barça golea al Madrid. Por ejemplo, Flick alineó ante el equipo bávaro a seis canteranos; a decir, Casadó, Cubarsí, Balde, Yamal, Fermín e Iñaki Peña. Por su parte, Carletto solo puso a uno, Lucas. Pero es que el Barcelona, además, hizo uso de hasta cuatro jugadores más formados en La Masia, mientras que el Madrid introdujo a Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos y Aurelién Tchouameni, es decir, ningún jugador formado en La Fábrica.

Esto tiene un pase para los blancos si los resultados y las sensaciones acompañan pero cuando no es así, la diferencia entre ambos equipos retrata al Madrid, un club que salvo en los últimos tiempos siempre ha hecho un uso acertado y rentable de su cantera. O lo que es lo mismo, para que existan y broten los Casadó, Fermín y Cubarsí primero hay que querer que ocurra, y eso el Madrid no lo hace, y eso que si miramos los estadios competitivos de sus respectivos filiales estos son parejos; luego la diferencia no ha de ser tan grande. ¿O sí?