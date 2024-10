The Athletic y The Telegraph: cerquísima el sustituto inesperado de Carvajal, sorpresa en Valdebebas

Está por ver si el Real Madrid, que da muestras enormes de fragilidad defensiva, consigue estabilizar su actual modelo táctico con cuatro centrocampistas y dos puntas. Esta prueba le va a llegar pronto, concretamente este próximo sábado al que, junto al Manchester City, parece el equipo más en forma del planeta, el Barça de Hansi Flick. Y en medio de las dudas, desde Inglaterra arrojan en Madrid una certeza.

Ultimátum y situación compleja

Los diarios británicos The Athletic y The Telegraph han puesto al Madrid en el camino de un elemento que seguramente no pensaban atacar con carácter de inmediatez y que ahora se pone a tiro.

El jugador que aparece fuertemente relacionado con el Madrid y que, por tanto, impacta en Valdebebas es Josh Acheampong, joven lateral derecho del Chelsea del que ya os hemos hablado en Don Balón como una de las piezas que sigue el club de Chamartín para sustituir a Dani Carvajal.

Pues bien, The Athletic no solo pone énfasis en que además de Madrid, Liverpool, Newcastle United y Tottenham Hotspur siguen al canterano, sino que han vetado su ascenso al primer equipo hasta que no llegue a un acuerdo de renovación, y es que Telegraph asegura que el entorno del jugador rechazó la oferta de renovación del club blue, cosa que habría enfadado sobremanera a la entidad londinense, que habría lanzado un ultimátum al futbolista y su círculo de confianza.