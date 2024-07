El Bernabéu estalla de alegría, tras Mbappé, el club anuncia otra presentación galáctica en 10 días

La lucha de Florentino Pérez y el Real Madrid por hacerse con Kylian Mbappé ha sido tan ardua y extensa, tan costosa, que las ganas de los hinchas merengues por ver al francés vestido de corto han hecho que se cuelgue rápidamente el cartel de ‘no hay billetes’ en su presentación en el Santiago Bernabéu. Pero no será la única ni la única galáctica.

Una foto y un momento histórico

La presentación de Mbappé en el Madrid se ha programado por el club blanco como un acto muy similar al que tuvo en su día Cristiano Ronaldo en la entidad española una vez firmó con los de Chamartín tras su paso por Old Trafford, pero incluso más mediática. No es para menos, como decimos, hace años que el Madrid sigue al ya exjugador del Paris Saint-Germain, sobre el que hay enormes expectativas. No obstante, tal y como afirmamos, no es la única presentación en marcha; en 10 días habrá otra galáctica.

De una carrera consagrada a una por consagrar

Una distancia de 10 días, eso es lo que ha programado el Madrid entre la presentación del crack mundial consagrado, como es Mbappé, y el jovencísimo jugador llamado a marcar otro renglón de oro en la entidad de Concha Espina, como es Endrick. El ya ex de Palmeiras tendrá su momento de gloria el día 26 de julio y como sucede con el capitán y 10 de les bleus, será a la misma hora, 12.00 (hora española)

Una situación complicada

Endrick y Mbappé van a ser compañeros, pero, así como el galo llegará para ser titular indiscutible pese a su pobre Eurocopa, el brasileño, precisamente por su edad y por el francés, tendrá la complicada papeleta de tratar de ser importante en el equipo con minutos residuales. Vini, Mbappé y Bellingham, además de Rodrygo, Brahim y Arda Güler son su teórica competencia, sin embargo el joven jugador brasileño considera que, una vez que Joselu se ha marchado, solo él tiene el perfil de 9 y eso le puede favorecer.