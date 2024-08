El caso Nico Williams le explota a Laporta: mentiras, decepción hasta de Yamal y el mercado, difícil

Cuando la Eurocopa dejaba traslucir toda la calidad que atesora Nico Williams, el Barça se puso manos a la obra para reforzar la banda derecha con su calidad y, claro, el culé, como su amigo en el Barça, Lamine Yamal, se ilusionaron. Ahora, sin embargo, la deriva ha sido bien distinta, el futbolista se quedará en San Mamés y encima al Barça, pero sobre todo a Joan Laporta, le caen críticas durísimas, por lo del jugador rojiblanco y por todo lo demás, especialmente por el inmovilismo en el mercado de fichajes.

La situación económica y el mercado

Una de las personalidades más críticas con Joan Laporta a raíz de ver el seguidor azulgrana como se le escapaba la vía de Nico ha sido Victor Font, el que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona, llegando este ha asegurar que Laporta miente al hablar del jugador del equipo vasco, además de en otras tantas cosas. En The Athletic, Font dijo querer fichar a Nico, sobre lo que aseguró que "el presidente ha dicho que es posible, pero no es así. Hoy por hoy, no se puede hacer", sentenciaba, a la par que concretó sobre Laporta que “los socios queremos soñar y creer lo que nos dicen. El problema es que llevamos tres veranos diciéndonos que todo está bien, que ficharemos jugadores y que ya está todo resuelto. Cada año que pasa la credibilidad cae. Y este verano, si no se cumplen las promesas, caerá aún más".

El tema Olmo, clave

Ahora, tras las dudas generadas y las expectativas perdidas, el Barça se ve casi obligado a fichar a Dani Olmo, pero su firma será incluso algo más cara que la de Nico -uno poseía un precio de 58M, por los 60 millones de euros de cláusula del futbolista del RB Leipzig- y su entrenador, Marco Rose, ya ha asegurado que no van a bajar ni en un euro esa cláusula, de modo que si el problema era con Nico, como casi siempre desde que Laporta es presidente, el dinero, ese problema es idéntico o incluso más peliagudo con Olmo, solo que tras el fiasco para Font, Yamal y el culé de los de Nico, lo del de Terrassa pasa a ser asunto de estado; una auténtica obligación.