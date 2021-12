El Chelsea amenaza con Gavi y la clave de todo la tiene el Madrid

En el Fútbol Club Barcelona se vivía con cierta calma tras las renovaciones de Pedri y de Ansu Fati. Ambas se habían logrado según los plazos marcados en el inicio de la temporada y, por tanto, el objetivo de retener a sus estrellas estaba alcanzado. El “problema”, para fortuna del club, ha sido que hay una nueva perla de la cantera, la cual se ha mostrado al mundo entero y ha dejado alucinados a casi todos: Pablo Martín Paez Gavira, Gavi.

El chaval, de tan solo 17 años, ha aparecido en el centro del campo en este primer tercio de la competición con tal fuerza que ya es internacional absoluto y además titular para Luis Enrique. Esto ha provocado a su vez que algunos de los clubes más fuertes del continente europeo hayan puesto sus ojos en el mediocentro atraídos por todo el fútbol que derrocha, por su enorme personalidad a pesar de su cortísima edad y más aún por su precio: 50 millones de euros.

Y entonces, ¿dónde aparece el Real Madrid en toda esta historia? Para entender esta conexión hay que retrotraerse unos días hasta dar con el interés que el Real Madrid ha depositado en Mason Mount, el centrocampista del Chelsea, formado en la cantera londinense, y que parece no sentirse del todo valorado en tierras británicas. Esto podría generar una salida adelantada de la ya estrella ‘blue’ rumbo a Madrid o a Múnich el próximo verano. Y es precisamente ahí donde entra Gavi.

Es por ello que el Barcelona quiere estar rápido con su renovación para ampliar los años de contrato que actualmente le atan hasta 2023 así como su sueldo y también, por supuesto, su cláusula de rescisión, que pasaría de esos 50 millones muy pagables por cualquier grande europeo hasta los 1000 que ya blindan a Pedri y a Ansu Fati.

El agente de Gavi es Iván de la Peña, ex jugador culé y formando también en La Masía, algo que en Can Barça esperan ayude a alcanzar un acuerdo más pronto que tarde. Por el momento Gavi no se ha pronunciado pero fuentes cercanas al futbolista aseguran que su intención es la de renovar y ser fiel al club. Otra cosa será ver qué ocurre si la renovación se alarga y si el Chelsea llama a la puerta con unas cifras mareantes.