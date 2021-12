El Covid obliga a Ancelotti a un 11 valiente que aplaude Eden Hazard

Los positivos siguen sucediéndose en la liga española y el Real Madrid, que ya lo sufrió en la pasada convocatoria frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, partido que aun así sacaron los blancos adelante (1-2), no es menos; de hecho, es más. Carlo Ancelotti ha recibido el varapalo de perder a otros cuatro jugadores, esta vez con la salvedad, eso sí, de que recupera a todos los que dieron positivo hace unos días, de ahí el revolcón al 11 clásico ante el Getafe.

De momento, Eden Hazard es uno de los beneficiados de estas caídas toda vez que se había adueñado de la banda derecha con dos partidos de gran nivel y ahora, con la baja por el virus de Vinícius Júnior, vuelve a su posición natural, que ocupará durante los próximos días y al menos ante el cuadro de Getafe, ya que frente al Alcoyano en Copa del Rey se le presupone suplente. Pero el número 7, que ya venía siendo titular, no es la gran novedad.

Es más, lo que más le costará asimilar al aficionado medio del Madrid es la ausencia de Thibaut Courtois bajo palos, porque el guardameta también ha dado positivo y cede su puesto a Andriy Lunin, que será el cancerbero del Madrid ante el equipo madrileño y frente al cuadro de Alcoy, en la competición del KO. Por otro lado, con Hazard de nuevo en la izquierda cabe preguntarse quién ocupará el otro costado, en la derecha.

Sobre ello, Carletto no solo ha recuperado a Rodrygo Goes y Marco Asensio, también cuenta ya con el alta de Gareth Bale, de modo que entre ellos tres y Lucas Vázquez debe salir el titular por eso banda. Igualmente, la posición de Lucas también estará en duda desde que Dani Carvajal sigue trabajando al margen y su presencia en el once no está ni mucho menos asegurada, por lo que el gallego o Nacho Fernández se postulan como carrileros diestros titulares. Por último aunque no menos importante, Luka Modric, que también fue positivo, arrastra molestias y puede dejar su puesto a una pieza revolucionaria, que podrían ser incluso Dani Ceballos o Antonio Blanco, ya que Eduardo Camavinga y Fede Valverde, teóricos suplentes del croata, son los otros dos positivos blancos.