Pocos lo vieron venir, entre ellos Bellingham: Carletto cambia la pizarra otra vez por Mbappé y Vini

Decía Kylian Mbappé una vez se conoció su fichaje por el conjunto blanco que jugaría en la posición que el míster, en este caso Carlo Ancelotti, así lo dispusiera, un asunto que genera debate toda vez que Luis Enrique uso al de Bondy de delantero centro en más de una ocasión y bien se demostró que es menos eficaz. Sin embargo, el italiano tiene otros planes, además de algunos que os hemos contado, medita una modificación que pocos veían venir.

Ya pasó con el inglés

Cuando Jude Bellingham fichó por el Madrid la temporada pasada, Ancelotti cambió su esquema de juego e inventó una posición para el futbolista inglés, que ha vivido a caballo entre la medular y el ataque en una posición de mediapunta, por momentos falso, pero que ha servido para que el británico fuera uno de los grandes artilleros del campeonato español. Pues bien, si eso se hizo con un centrocampista, ahora al de Reggiolo no le temblará el pulso para sacar rendimiento al mejor delantero del momento y fichaje estrella del equipo en este mercado de fichajes estival.

Rodrygo Goes ya lo ha ensayado

Hubo momentos de la temporada pasada en los que Bellingham dejaba espacio en toda la franja de ataque para la máxima movilidad de Rodrygo Goes y Vini Jr., sobre todo en las contras, dos jugadores capacitados para correr al espacio. Pero no solo eso, vimos que en ocasiones intercambiaban posiciones, generando desequilibrios en la zaga rival, incapaz de fijarlos en las marcas. Pues bien, esa es la idea: a pesar de que Vini parta en la izquierda, esa no será su posición o, dicho de otro modo, no será su perfil perpetuo, sino que podrá intercambiarlo con el futbolista de les bleus.

La clave en este asunto parte de uno objetivo, encontrar la máxima movilidad entre las tres posiciones del ataque (lo que incluye a Bellingham) para que exista una permuta perpetua de demarcaciones, lo que podrá generar espacios libres en la distribución de la fase ofensiva, ocupando también a los dos delanteros de esa fase de asociación. Por el contrario, sendos carriles serán el punto de partida de las contras, pero verán como Vini y Mbappé cambian ese punto de salida, incluso lo cruzan sobre la marcha.