El daño de Mbappé y Neymar a Florentino Pérez, irreparable con Jude Bellingham: desilusión impagable

Vaya por delante que Jude Bellingham es un enorme jugador y tiene pinta de ser una auténtica estrella, cosa que por méritos todavía no es. Sí se ha convertido en tal cosa por ser inglés y estar en la agenda de los grandes de la Premier League, que elevan enormemente su caché, y por su impresionante precocidad, la cual proyecta un futuro asombroso en su carrera. Pero el daño que Kylian Mbappé y Neymar Júnior infringieron a Florentino Pérez no se cura con el mediocampista, no al menos a corto plazo.

¿Pérdida de poder mediático por ser mejor equipo?

Cuando nos referimos a Jude Bellingham como el gran fichaje del Real Madrid a muchos madridistas se le tuerce el labio. No es porque no consideren al inglés un gran jugador, aunque muchos le han visto poco o nada jugar en la élite, sino que la enorme cifra que supondrá ficharlo, que oscila de los 120 a los 140 millones de euros para Liverpool, Manchester City o Real Madrid -en el caso de los tres equipos que pelean por él sería la inversión más grande de sus respectivas historias-, resulta excesiva. Esa percepción, esa ilusión, no se tenía con Neymar Júnior o Kylian Mbappé.

El brasileño, hoy una sombra de lo que podía haber sido por clase y calidad, siempre fue un anhelo que ya nunca se cumplirá para Florentino Pérez, que para más inri lo perdió a manos del FC Barcelona. Cuando sonaba desde el Santos generó una enorme expectativa en Chamartín. Pero si cabe fue más dura la negativa, dos concretamente (no olvidemos que el Madrid también trató de ficharlo desde su estancia en el Mónaco), de Kylian Mbappé al mandatario en particular y al Madrid en general. Pues bien, ambos jugadores despertaron en su día en la masa social merengue y en el menor de los casos en Florentino una ilusión enorme, una que compensaba casi cualquier gasto; prueba de ello es que hace temporada y media el Madrid ofreció algo más de 200 millones por el francés al PSG.

Y si Hazard fue eso pero quedó en fracaso, como Jovic, como el mismo Kaká, Florentino Pérez y el madridismo con Bellingham van con cautela. No saben si podrán ficharlo, pero si lo hacen, saben que la sombra de los 140 kilos que se paguen por él va a ser muy alargada. Mediáticamente los fichajes importan (lo primero por la repercusión y esa conversión de la inversión en ganancia) y entre los madridistas los hay que darían 140 millones por Mbappé mañana mismo; no ocurre eso con el medio del Borussia Dortmund, con el que hay un gran escepticismo. Es un hecho, uno que genera dudas y desconfianza.